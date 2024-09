oe24.TV mit 4,4 Prozent Marktanteil am Wahltag

Mehr als 560.000 Zuseher bei Wahl-Berichterstattung – Von 10 bis 14 Uhr war oe24.TV mit 11 % Marktanteil stärkster TV-sender in Österreich

Sensationeller Quoten-Erfolg für oe24.TV am Wahltag: Mehr als 560.000 Zuseher verfolgten die Wahlberichterstattung mit Wolfgang Fellner auf oe24.TV (NRW, 12+). In der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen lag der Marktanteil am Sonntag bei 4,4%.

Besonders stark: Von 10-14 Uhr war oe24.TV mit einem Marktanteil von 11 % (!) sogar der stärkste TV-Sender des Landes – noch vor ORF 2 (12-49). Bei der Präsentation der ersten Wahltrendprognose der Lazarsfeld Gesellschaft von 16 bis 17 Uhr war oe24.TV mit einem Marktanteil von 5,4% meistgesehener Privat-Sender (12-49). Und im Hauptabend von 21 bis 22 Uhr war oe24.TV bei der Wahl-Analyse mit Wolfgang Fellner, Peter Westenthaler, Josef Cap und Wolfgang Rosam ebenfalls stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe (12+). Insgesamt waren zwischen 20 und 22 Uhr bei der Wahl-Analyse 297.000 Österreicher mit dabei (NRW, 12+) und 115.000 Zuseher im Schnitt (DRW, 12+).

Damit knackt oe24.TV im September erstmals sein Quoten-Traum-Ziel und liegt nun bereits bei einem Marktanteil von 2% in der werberelevanten Zielgruppe (1.-29. September). Im September schauten bisher schon mehr als 1,5 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+).