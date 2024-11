ÖWA: oe24 ist die NEUE NUMMER 1 aller Medienangebote

Neuer Online-Rekord: 49,9% Prozent Reichweite, mehr als 3,5 Millionen Unique User und 6,9 Millionen Unique Clients

Neuer Online-Rekord für oe24: In der aktuellen Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für Oktober ist das oe24-Netzwerk erstmals die Nummer 1 aller Medienangebote! Bei der wichtigsten Kennzahl der Unique User erreicht das oe24-Netzwerk bereits 3.538.465 Österreicher – der beste Wert seit der Gründung vor 18 Jahren!

Das entspricht einer sensationellen Reichweite von 49,9% für das oe24-Netzwerk im Oktober. Das heißt: Jeder zweite (!) österreichische Internet-Nutzer war im Oktober auf oe24.

© oe24 ×

Damit überholt das oe24-Netzwerk bei den Unique Usern erstmals das lange Zeit führende Krone.at-Gesamtangebot, das auf 3.410.891 Unique User (48,1 % Reichweite) kommt. Auf Platz 3 liegt das Heute.at-Dachangebot mit 3.188.076 Unique Usern (45,0 % Reichweite) vor dem derstandard.at-Network (3.032.982 Unique User, 42,8% Reichweite) und dem COPE-Angebot der Styria (2.902.991 Unique User, 41,0 % Reichweite).

Bei den Unique Clients erreicht das oe24-Netzwerk mit 6.932.947 Unique Clients ebenfalls einen neuen Rekord. Bei den Visits kommt oe24 auf 26.184.098 und bei den Page Impressions auf 144.286.360.

Sensationell: oe24.at ist auch bei den Einzelangeboten erstmals auf Platz 1 aller Medienangebote. Das Einzelangebot kommt auf 3.484.520 Unique User und 49,2% Reichweite. Das zweitplatzierte Krone.at-Einzelangebot liegt bei 3.390.785 Unique Usern, Heute.at kommt auf 3.182.701 Unique User.

Wie stark das oe24-Wachstum ist, zeigen die Vergleichszahlen des Vorjahres: Bei den Unique Usern kann oe24.at gegenüber dem Vorjahr um 20% zulegen, bei den Visits sind es 22% und bei den Unique Clients sogar 35% Plus gegenüber dem Vorjahr!

oe24 CEO Niki Fellner: „Wir haben uns am Beginn des Jahres das große Ziel gesetzt, mit oe24 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden. Mit der neuen ÖWA haben wir dieses Ziel im Oktober nun erstmals erreicht. Oe24 ist in der wichtigsten ÖWA-Kategorie der Unique User und bei der Reichweite das stärkste Medienangebot in Österreich! Mehr als 3,5 Millionen Österreicher surfen pro Monat bereits auf oe24. Mit einer Reichweite von sensationellen 49,9% erreicht oe24 damit bereits jeden zweiten (!) österreichischen Internet-User. Ein riesengroßes Danke an alle 3.538.465 oe24-User, die uns im Oktober zur neuen Nummer 1 gemacht haben.“

oe24-Chefredakteurin Daniela Bardel: „Vor einem Jahr haben wir den neuen „Digital first“-Workflow in unserem oe24-Newsroom eingeführt und die gesamte Redaktion auf online ausgerichtet. Das hat sich mehr als bezahlt gemacht: Wir konnten dadurch den Content um mehr als 50% steigern und beim Traffic stark wachsen. Ich möchte mich beim ganzen Team für diesen großartigen Erfolg bedanken – und das ist erst der Startschuss!“

Quelle: ÖWA, Basis Internetnutzer, Dachangebote bzw. Einzelangebote