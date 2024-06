Streit mit Elon Musk: X-Chefin soll Führungsspitze umbauen

X-Chefin Linda Yaccarino hat einem Medienbericht zufolge angesichts des Drucks durch Eigentümer Elon Musk die Führungsspitze der Social-Media-Plattform umgebaut. Sie habe sich in diesem Monat vom Leiter des Geschäftsbetriebs und der Kommunikation, Joe Benarroch, getrennt, schreibt die "Financial Times" unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Er galt als rechte Hand Yaccarinos.

X reagierte nicht sofort auf die Bitte der Nachrichtenagentur Reuters um einen Kommentar zu dem Bericht. Dieser sorgte schon für viel Aufsehen - weltweit. Ist X doch der beliebteste und am weitesten genutzte Kurznachrichtendienst.

Musk is pressuring Linda Yaccarino to raise revenue and reduce expenses via more layoffs at X. Yaccarino recently fired a key exec because recent adult content policy changes spooked advertisers.



Musk asked the CEO of Boring Company to review X’s finances indicating lost faith pic.twitter.com/GfL3letyTv