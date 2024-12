Mega-Panne bei Chat-GPT und Apple: Stundenlager Ausfall

Am frühen Donnerstagmorgen war die beliebte KI-Assistent ChatGPT nicht erreichbar. Das Problem ist im Laufe des Tages behoben worden.

Laut OpenAI war ChatGPT für circa 4 Stunden nicht erreichbar. Der Absturz kam kurz nach einem neuen Update von Apple am Mittwoch für ihre iPhones, iPads und Macs, das ChatGPT-Funktionen für Siri implementiert.

Ansturm auf die KI

Im Allgemeinen ist die Popularität des AI-Giganten auf einem Allzeithoch. Sam Altman, CEO von OpenAI, gab am 4. Dezember 2024 bekannt, dass die Marke von 300 Millionen wöchentlichen Nutzern erreicht wurde.

ChatGPT, API, and Sora were down today but we've recovered. https://t.co/OKiQYp3tXE — OpenAI (@OpenAI) December 12, 2024

Im vergangenen Oktober wurde OpenAI in einer Finanzierungsrunde, an der sich auch der bisherige Geldgeber Microsoft und der Computerchip-Hersteller Nvidia beteiligten, mit 157 Milliarden Dollar bewertet. Diese Summe ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass ChatGPT erst Ende 2022 gestartet ist und damit die größte Erfolgsgeschichte aus dem Silicon Valley der letzten Jahre darstellt.

© Getty Images ×

Am Montag kündigte OpenAI an, seine Video-KI Sora in den USA und einigen anderen Ländern zu veröffentlichen, doch schon am Dienstag wurde diese Ankündigung teilweise wieder zurückgenommen. Grund: Zu großer Ansturm auf die neue Funktion und es wird einige Zeit dauern, bis aller Zugang haben.