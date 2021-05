Die Annahme, dass Smart Homes teuer und kompliziert zu installieren sind, ist weit verbreitet. Doch keine Angst: wir zeigen Ihnen, wie es richtig geht!

Die digitalen Möglichkeiten unserer Zeit haben unseren Alltag und Lifestyle vollkommen verändert. Durch digitale Medien und neue Technologien ergeben sich Möglichkeiten, die man sich nicht mal hätte erträumen können. Das A1 Smart Home ist ein intelligentes Zuhause, das unsere Gewohnheiten erkennt, Abläufe automatisiert und somit unser alltägliches Leben enorm vereinfacht.

Digitale Möglichkeiten durch die Smart Home App

Kleinigkeiten, wie das Licht abzudrehen, obwohl man schon gemütlich im Bett liegt, werden mühelos von der Smart Home App übernommen. So ist es möglich, allerlei Dinge im Haus oder der Wohnung über eine einfach Handy App zu steuern. Sie haben von überall aus alles in Ihrer Wohnung im Blick. Wie und vor allem wie leicht das geht, lesen Sie hier.

Einfache Installation für vielseitige Anwendungen

Die Installation eines Smart Homes dauert nur wenige Minuten. Das mitgelieferte Gateway muss an Ihr Internetmodem angesteckt werden, danach können die Sensoren und Gadgets befestigt werden. Nun noch die gratis App installieren und fertig - das wars schon! Die meisten Sensoren sind batteriebetrieben und können so überall frei platziert werden.

Ihre Smart Home Anlage ist nun vielfältig einsatzbereit. Die Lichtintensität einer smarten Glühbirne können Sie mit der App steuern und mit wenigen Klicks die gesamte Atmosphäre im Raum verändern - von entspanntem bis hin zu konzentrationsförderndem Licht, ist alles geboten. Und auch die smarte Steckdose macht Ihnen das An- und Ausschalten sämtlicher Geräte leicht: Die Kaffeemaschine bereits aufdrehen und vorheizen lassen, während Sie noch im Bett liegen, klingt doch verlockend, oder?

Erhöhte Sicherheit durch A1 Smart Home Systeme

Mit den Starterpaketen von A1 wird Ihr Smart Home System zum Sicherheitsgarant für Ihr Zuhause. Schnell mal ins Wohnzimmer schauen, wenn man auf Urlaub ist? Sicher sein, dass die Waschmaschine kein unentdecktes Leck hat – all das wird mit Ihrem Smart Home möglich. Für noch eine extra Portion Sicherheit können zuzüglich zum Starterpaket weitere Sensoren, Kameras, Rauchmelder und Sirenen angebracht und leicht in die App integriert werden. So machen Sie Ihr Zuhause rundum sicher und geschützt.