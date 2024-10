Microsoft will mehr als vier Milliarden in Italien investieren

Die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Cloud soll ausgebaut werden.

Der US-Softwarekonzern Microsoft plant milliardenschwere Investitionen in Italien zur Stärkung seiner Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud. Insgesamt sollen in den nächsten zwei Jahren 4,3 Mrd. Euro in Norditalien investiert werden, kündigte Microsoft an. Mit den Geldern wolle der US-Konzern die Cloud-Region ItalyNorth zu einem der größten Microsoft-Rechenzentren in Europa ausbauen.

Microsoft-Präsident Brad Smith traf sich am Mittwoch mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom, wie das Büro Melonis mitteilte. Die Regierung begrüße Investitionen, die Italiens digitale Rolle im Mittelmeerraum stärkten.