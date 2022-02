Bei steigenden Energiepreisen

Komfort und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Ohne im trauten Heim zu bibbern oder vor Hitze zu schnaufen, kann man bis zu 31 % Energie sparen.

Vorteile für‘s Börserl und für die Umwelt. Genau hier setzt tado° an und ermöglicht mit seinen Produkten effiziente und smarte Temperatursteuerung.

© tado ×

Welche Vorteile verspricht tado°?

Erhöhter Komfort

tado° bietet eine übers ganze Jahr individuell angepasste Temperaturregulierung.

Nachhaltiges Heizen

Beim Öffnen eines Fensters oder wenn niemand im Hause ist, erinnert tado° daran, die Temperatur anzupassen. Davon profitieren sowohl Umwelt als auch Geldbeutel.

Ultimative Flexibilität

Über die tado° App lässt sich das Heimklima auch unterwegs überwachen und flexibel anpassen.

Einfach Installation

Die smarten tado° Produkte sind schnell und einfach ohne fachmännische Unterstützung zu installieren.

Simples herstellerübergreifendes Design

Die minimalistisch gestalteten Thermostate passen auf fast alle gängigen Heizsysteme.

© tado ×

Was kann tado°?

Intelligenter Zeitplan

tado° ermöglicht die Erstellung individueller Zeitpläne, um stets eine angenehme Raumtemperatur zu erhalten und so etwa bereits morgens in ein aufgewärmtes Badezimmer zu treten.

Auswertung und Statistiken

tado° erfasst die gesamte Aktivität in den Räumlichkeiten, sodass angenehm ein Überblick zu Heiz- und Lüftungsverhalten sowie dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf behalten werden kann.

Geofencing

Heizung bzw. Kühlung nur, wenn tatsächlich jemand zu Hause ist. tado° erinnert daran, Heizungen und Klimaanlagen bei der Rückkehr oder beim Verlassen des Hauses ein- bzw. auszuschalten.

Care & Protect

tado° erkennt mögliche Probleme über die App und hilft, diese selbst zu beheben.

Wettervorhersagen-Steuerung

Die smarten Thermostate richten sich nach dem lokalen Wetter, um anhand dessen immer effizient für das optimale Raumklima zu sorgen.

Raumluft-Komfort

tado° sammelt Statistiken, wertet die Raumluft aus und gibt Ratschläge zur Optimierung um stets ein gesundes Raumklima aufrechtzuerhalten.

Fenster-Offen-Erkennung

Wird ein Fenster geöffnet, weist tado° darauf hin sollten Heizungen oder Klimaanlagen noch eingeschaltet sein.

Auto-Assist Abonnement

Mit dem Auto-Assist Abonnement von tado° wird Geofencing sowie die Fenster-Offen-Erkennung automatisiert, sodass die Thermostate sich ohne manuellen Befehl automatisch jeder Situation anpassen.

Für all jene, die sich gerne beraten lassen möchten, um zu entscheiden welche Produkte am besten in die eigenen vier Wände bietet sich der tado° Kofigurator an, der durch den Auswahlprozess führt.