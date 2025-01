NEU: jö Bonus Club und Dertour Austria launchen jö.REISEN

Einen Blick auf den Eiffelturm erhaschen, die Füße in den Sandstrand graben oder im warmen Thermalwasser relaxen: Mit jö geht es ab sofort auch in den Urlaub. Der jö Bonus Club erweitert sein Programm unter dem Titel "jö.REISEN".

Österreichs größter Kundenclub, der jö Bonus Club, startete Anfang 2024 mit dem jö.SPORTPASS und setzt nun erneut ein Highlight: Mit jö.REISEN bietet der Club ein exklusives Reiseangebot, das es in dieser Form bei anderen Anbietern nicht gibt. Ob Familienurlaub, Städtetrip, Kreuzfahrt, Skiurlaub, Wellness-Special oder kulinarischer Ausflug – die vielseitigen Reisepakete decken zahlreiche Destinationen und Preiskategorien ab und richten sich an alle jö Mitglieder.

Individuelle Reisedeals für jedes Budget

Die Expertise für die maßgeschneiderten Angebote stammt von den Reiseprofis von Dertour Austria, die mit bekannten Marken wie Dertour, Billa Reisen, Meiers Weltreisen, ITS und Jahn Reisen zusammenarbeiten. Neben der Zusammenstellung des Reiseangebots übernehmen sie auch den gesamten Buchungsprozess, inklusive Beratung, Service und Haftung.Wechselnde Themenwochen und besondere Deal-Tage sorgen zudem für zusätzliche Highlights und Vielfalt bei der Reiseauswahl.

„Mit jö.REISEN erweitern wir den jö Bonus Club um ein einzigartiges Angebot. In Zusammenarbeit mit unserem Partner Dertour Austria bieten wir exklusive Reisedeals, die nur jö Mitglieder buchen können und die es in dieser Form bei keinem anderen Anbieter gibt. Gleichzeitig schaffen wir die Möglichkeit, auch im Urlaub Ös zu sammeln. Damit setzen wir neue Maßstäbe in der Kundenbindung und bieten echten Mehrwert - sowohl für unsere Mitglieder als auch für unsere Partner“, erklärt Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs.

Mehr Exklusivität und Einzigartigkeit

Die Zusammenarbeit mit dem jö Bonus Club ist auch für Dertour Austria ein Gewinn: „Wir sind ein erfahrener Reiseveranstalter und haben ein großes Netzwerk an Partnern, die uns mit ganz neuen Produkten für den Launch von jö.REISEN unterstützen. Wir stellen gleich zum Start des Portals rund 60 Urlaubsreisen vor, die es in dieser Form und zu diesem günstigen Preis nur bei jö.REISEN gibt. Jede Woche überraschen wir die jö Bonus Club Mitglieder mit neuen Angeboten - dabei heißt es schnell sein, denn diese Reisen werden in limitierter Anzahl aufliegen und auch nur kurz buchbar sein,“ betont Martin Fast, Geschäftsführer von Dertour Austria.

Coole Reisehits zum Start



Die ersten Highlights umfassen eine 13-Tage Thailand-Reise ab unschlagbaren 1.299 Euro p.P. (4* Hotel, DZ, Flug ab/nach Wien), eine viertägige Schnupperkreuzfahrt im Mittelmeer ab 199 Euro p.P. (Vollpension, Innenkabine inkl. 50 Euro Bordguthaben) und sieben Nächte Glamping Urlaub im Bungalow an der italienischen Adriaküste ab einem Tiefstpreis von 133 Euro pro Person (Kinder bis 17 Jahren reisen gratis). Für Österreich-Interessierte gibt es drei Tage Skispaß in Heiligenblut am Großglockner inkl. Liftkarte ab 409 Euro p.P. (4 Nächte inkl. Wellnessbereich und HP). Bei jedem Reiseantritt gibt es außerdem 500 Ös geschenkt.

jö Mitglieder profitieren von Partnerangeboten

Im Rahmen des umfassenden Servicegedankens bietet jö.REISEN noch weitere Vorteile: Ganz im Sinne des jö-„Multiversums der Vorteile“ werden auch andere jö Partner aktiv eingebunden. Zum Start profitieren Mitglieder von ausgewählten Reisen, die zusätzlich einen OMV-Tankgutschein beinhalten.

Infos unter jöreisen.at - hier können auch gleich Urlaubsbuchungen vorgenommen werden.