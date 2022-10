Am 10. November um 19:45 Uhr geht die erste Episode der neuen CANAL+ Eigenproduktion StreamTalks auf CANAL+ FIRST on air und in der CANAL+ App online.

Das Streaming-Angebot wächst stetig: Die verschiedenen Plattformen revolutionieren die Art und Weise wie Serien und Filme konsumiert werden. Nur durch ein paar Klicks wird eine riesige Auswahl an Formaten jederzeit abrufbar gemacht. Ob alte oder neue Serien, Filme, Theaterstücke...

Genau das macht es jedoch für Zuschauer:innen schwierig. Wo fängt man an? Wo bleibt man dran? Willkommen zu StreamTalks. StreamTalks versorgt Zuseher:innen mit Insights, Humor und Hintergrundwissen im Content-Dschungel. Wöchentlich werden in der neuen Talkshow aktuell relevante Serien und Filme vorgestellt und die neuesten Trends am Streaming-Markt diskutiert.

Moderiert wird die Sendung von niemand Geringerem als der österreichischen Schauspielerin Hilde Dalik, die in jeder Folge spannende Gäste der heimischen Entertainment-Branche empfängt.

Moderatorin Hilde Dalik über das neue Talkformat von CANAL+

“Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Streaming Plattformen und wahnsinnig viele Angebote und großartige Serien, zu denen man früher keinen Zugang hatte. Ich habe dann selber auch das Problem auszuwählen. Deswegen finde ich es gut, dass wir hier Orientierung schaffen und persönlich freue ich mich besonders, bei diesem tollen Projekt mitwirken zu dürfen. Für mich als Schauspielerin ist das hier ein komplett neuer Job. Ich habe das Gefühl, ich lerne hier einiges und das macht mir Freude – auch unterschiedliche Menschen zu treffen, und ihre Meinungen zu bestimmten Themen zu hören”.

Die Co-Moderation in den ersten Folgen übernimmt der beliebte österreichische Kabarettist, Autor und Influencer Michi Buchinger. Gemeinsam mit den Studio Gästen Valerie Huber und Yves Jambo geht es in der ersten Episode um das Thema “Starke Frauenpersönlichkeiten” in aktuellen Film- und Serienhighlights.

© Aaron Jiang ×

Michi Buchinger: “Wir leben in sehr modernen Zeiten und es ist schwierig den Überblick über das gesamte Streaming-Angebot zu behalten. Deswegen finde ich das Kuratierte auch so wichtig. Ich finde, dass das schon viel wert ist, weil in einer Welt, in der gefühlt jeden Tag eine neue Serie mit 10 Folgen erscheint, muss man sich wirklich einen Überblick verschaffen und genau dafür sind wir mit StreamTalks da.”

Mit Witz und Charme führen Moderator:innen und Studiogäste durch die Sendung und sorgen dafür, dass keine CANAL+ Eigenproduktionen, international beliebte Filme und Serien oder die erfolgreichsten Neuerscheinungen mehr verpasst werden.

StreamTalks - das neue Talkformat über Serien und Filme - ab 10. November donnerstags um 19.45 Uhr und ab 10. November jederzeit abrufbar in der CANAL+ App.