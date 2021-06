Next Generation – Spatenstich der Hel-Wacht Gruppe

Mit dieser Investition in unseren Standort in Strebersdorf, Wien werden Synergien in der Unternehmensgruppe der Hel-Wacht Holding GmbH geschaffen, der Einsatz von Ressourcen optimiert und gleichzeitig Kosten eingespart. Aber vor allem wird Raum geschaffen für den lokalen Ausbau der Fertigung von Notrufsystemen wie „myStella“ oder „Lift eye-P“, den modernen All IP Lösungen der Unternehmensgruppe – Österreichische Wertschöpfung nach dem Motto „in Wien erdacht und in Wien gemacht!“.

Schon heute sind die Notrufzentrale, im Fachjargon Alarmempfangs- und Alarminterventionsstelle, sowie die Firmenfahrzeuge für Alarm- und Reviereinsätze des Hel-Wacht Bewachungsdienstes in der Scheydgasse 37 untergebracht. Die moderne Notrufzentrale wurde als eine der ersten in ganz Europa, sowohl in baulicher, als auch in technischer und organisatorischer Hinsicht nach der strengen Leitstellennorm EN 50518 zertifiziert.

Als Dienstleister in der Sicherheits- und Notrufbranche führen die Eigentümer Margarete Landertshammer und Herbert Kritsch die Unternehmensgruppe, die vor 120 Jahren gegründet wurde, in der 4. Generation. "Im Zuge der geplanten Unternehmensübergabe „Next Generation“ an die eigenen Kinder, wollen wir den Standort Strebersdorf ausbauen, modernisieren und die lokale Wertschöpfung steigern. Nachhaltigkeit ist uns wichtig!“

Eine Photovoltaik-Anlage sorgt für die zukünftige Eigenversorgung mit Strom und die neue Infrastruktur erlaubt in Zukunft eine durchgehende Elektrifizierung der Fahrzeugflotte.

Hierbei steht Nachhaltigkeit (EMAS Zertifizierung durch Photovoltaik, eMobilität, Ladeinfrastruktur, CO2 Neutraltiät, etc.) genauso im Vordergrund wie die Sicherung und Ausbau der Arbeitsplätze am Standort.

Die Weichen für die nächste Generation werden gestellt!

