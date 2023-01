× Task-Force gegen Gas- & Strom-Wucher

Wettbewerbsbehörde und E-Control prüfen, ob Preise korrekt zustandekommen.

Wien. Haushalte und Unternehmer sind verzweifelt. Die Energiekosten explodieren seit über einem Jahr. Laut aktuellem Energiepreisindex zahlen wir um 109 % mehr für Gas als noch vor 12 Monaten. Auch bei Strom gibt es horrende Steigerungen.

Robert Seeber, Gastronom aus OÖ klagt: „Wir hatten früher 60.000 Euro Stromrechnung, jetzt 240.000 Euro – also das Vierfache.“

240.000 statt 60.000 €: Robert Seeber und seine Frau Elfriede



Rainer Trefelik, Modehändler und Handelsobmann der Wirtschaftskammer, zahlt ein Vielfaches im Vergleich zum Vorjahr: „Ohne Hilfe können die Betriebe das nicht mehr stemmen“, sagt er zu ÖSTERREICH.

16.048 statt 6.048 €: Rainer Trefelik vom Traditionsmodehaus Popp & Kretschmer



„Hier muss schnellstens was passieren!“, postete auch die prominente Wirtin Christina Hummel aus der Josefstadt.

9.183 statt 2.976 €: Christina Hummel vom Café Hummel



Das Absurde: Die Großhandelspreise sinken seit Wochen, die Konsumenten zahlen aber weiterhin Wucherpreise. Die Anzahl der Beschwerden bei der E-Control und der Bundeswettbewerbsbehörde nimmt rasant zu.

»Konsumenten haben den Überblick verloren«

Prüfung. Die beiden Organisationen haben jetzt eine Taskforce für Gas- und Strompreise gegründet. Überprüft werden die Preisbildung, die eklatanten Preisunterschiede zwischen Neu- und Alt-Kunden und vor allem wird beobachtet, wie lange die Anbieter brauchen, um Preissenkungen am Weltmarkt auch wirklich an die Kunden weiterzugeben. „Die KonsumentInnen haben am Strom- und Gasmarkt völlig den Überblick verloren“, sagt Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control. Erste Ergebnisse soll die Taskforce bereits bis zum Sommer präsentieren.

Sammelklage. Nebenbei will Top-Anwalt Georg Zanger eine Sammelklage gegen die Strom-Anbieter einbringen, „das ist aktueller denn je“, sagt er zu ÖSTERREICH. Er vermutet Kartellbildung.