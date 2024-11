Osteuropas Börsen schließen einheitlich mit Zuwächsen

Die Warschauer Börse blieb feiertagsbedingt geschlossen, während starke Gewinne in Moskau verzeichnet werden konnten.

Die Börsen in Osteuropa haben am Montag einheitlich Kursgewinne verbucht. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zum Wochenauftakt mit den Aktienkursen in die Gewinnzone. Der Handelsplatz in Warschau blieb feiertagsbedingt geschlossen. Am deutlichsten nach oben ging es in Moskau.

In Prag verbuchte der tschechische Leitindex PX ein Plus von 0,30 Prozent auf 1.670,08 Punkte. Gestützt wurde der PX vor allem von den Kursaufschlägen der Erste Group. Die Titel der auch in Prag schwergewichteten österreichischen Bank verteuerten sich um 0,8 Prozent. Im Energiebereich büßten hingegen die CEZ-Titel 0,8 Prozent ein.

Börsen in Ungarn und Russland

Der ungarische Leitindex BUX gewann 0,84 Prozent auf 76.890,10 Zähler. Mit sehr starken Abstand war die Aktie der OTP Bank Umsatzspitzenreiter. Die Papiere der Bank verbuchten ein Plus von 1,1 Prozent.

Der RTS-Index kletterte an der Moskauer Börse um kräftige 1,73 Prozent auf 895,75 Einheiten, nachdem er bereits am Freitag um starke 1,88 Prozent zugelegt hatte.