Ottakringer Getränke Gruppe übernimmt "all i need" von Capri Sun

Die Ottakringer Getränke Gruppe hat die von Österreichern gegründete Teegetränke-Marke "all i need" vom Kindergetränke-Hersteller Capri Sun übernommen

Um Marketing und Vertrieb von "all i need" kümmere sich nun die Ottakringer-Tochter Vöslauer, teilte der Wiener Getränkekonzern am Dienstag in einer Aussendung mit.

Die Ottakringer Getränke Gruppe und Vöslauer wollen die Teegetränke-Marke "weiter stärken und ihre Rolle als Vorreiter im Bereich bewusster, natürlicher Getränke ausbauen". Die beiden Österreicher Thomas Miksits und Alexander Jiresch haben das Getränkeunternehmen als Start-up im Jahr 2010 gegründet und 2018 an die Capri-Sun-Gruppe mit Sitz in der Schweiz verkauft.

Die Capri Sun Austria GmbH hat "all i need" als Teilbetrieb an die Ottakringer Getränke AG übertragen, wie aus dem Firmenbuch ("Wirtschafts-Compass") hervorgeht. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. "Mit 'all i need' holen wir eine innovative und bereits etablierte Marke zurück in ihre Heimat Österreich", sagte der Vorstand der Ottakringer Getränke Gruppe, Markus Raunig. Man könne mit der Übernahme "neue Impulse am Erfrischungsmarkt setzen", so Vöslauer-Geschäftsführer Herbert Schlossnikl.