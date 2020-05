Ihre Geschichte in vier Teilen nacherzählt. Zweiter Teil: die Neuzeit.

Das Münzregal

Jetzt machen wir einen Sprung ins 14. Jahrhundert, denn zu dieser Zeit nimmt das Münzregal seine wichtige Rolle für die nächsten 300 Jahre Münzgeschichte ein. Entgegen der ein oder anderen Erwartungshaltung handelt es sich dabei nicht um ein Möbelstück! Stattdessen bezeichnet es das uneingeschränkte Münzrecht für alle Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches. Das Hoheitsrecht wurde 1356 in der berühmten Goldenen Bulle von Karl IV. (1316–1378) festgeschrieben. Darin wird festgelegt, wer Münzen prägen und den Gewinn der Produktion einbehalten darf. Neben den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches bleibt die Oberhoheit beim deutschen Kaiser. Damit wird das Münzprivileg wieder stärker an die Krone gebunden. Erst ab 1648 kann es wieder langsam aufgeweicht werden.



Tirol und der Dollar

Sie haben sich schon immer gefragt, woher der Begriff „Dollar“ stammt? Nun ja, alles begann im Jahr 1485 mit der Geburt des Guldiners, einer großen Silbermünze. Durch ihre Größe sollte sie dem Wert des Goldguldens entsprechen. Produziert wurde der Silberriese in Hall in Tirol, bis die Herstellung 1520 in eine neu gegründete Münzstätte in die Stadt Joachimstal umzog. Der böhmische König beauftragte eine groß angelegte Produktion der Münze mit seinem Abbild avers und dem böhmischen Löwen revers. Es dauerte nicht lang, bis der (Joachims-)Thaler den Begriff Guldiner vollständig verdrängte. Noch heute lebt diese Bezeichnung in dem Wort „Dollar“ weiter. Darüber hinaus markiert die Münzprägung den Beginn der Neuzeit in der Numismatik.



Eroberung der Neuen Welt

Bereits Ende des 15. Jahrhunderts hatte Christoph Kolumbus (1451–1506) Amerika entdeckt und das Tor zur Neuen Welt geöffnet. Der Beginn des neuen Jahrhunderts stand unter dem Zeichen kolonialer Eroberungszüge. Kämpften in der Antike Tausende Soldaten, um neue Gebiete für Ihren Feldherr zu gewinnen, waren für die Gebietseinnahme des Aztekenreichs beispielsweise nur 600 Mann nötig. Angeführt wurden diese Kriege beispielsweise von dem bekannten Konquistador Hernán Cortés (1485–1547). Schnell brachte er Spanien an die Weltmachtspitze. Und warum? Durch die Landeinnahme gewann er wertvolle Silbervorkommen. Papiergeld war zu dieser Zeit noch unüblich. Eine Truhe voll Silber- oder Goldmünzen oder besser noch der Besitz von Erzabbaustätten war dagegen ein Garant für Reichtum und Macht.



Wertvolle Fracht geladen

Als spanische Silbermünze galt zu dieser Zeit der Real de a ocho, übersetzt Münze zu acht Reales. Mit der Bezeichnung Real war die damalige spanische Goldmünze gemeint. Die neu erschlossenen Silbervorkommen verlagerten die Produktion des Real de a ocho, auch als Peso (bedeutet: „Gewicht“) de a ocho bezeichnet, in die Kolonien. Die Folge war eine Flutwelle an Münzen, die ab 1570 den europäischen Handel der Zeit maßgeblich mitbestimmten. Die wertvolle Fracht brachten unzählige Schiffe über den Atlantischen Ozean, weshalb die Münze bald den Beinamen „Schiffspeso“ trug. Für die Piraterie waren die spanischen Frachtschiffe leichte Beute: Nicht umsonst segelten die Freibeuter ab 1690 bildlich gesprochen in ihr goldenes Zeitalter. Bis 1723 reichte die Hochphase, in denen sie auf den Weltmeeren verflucht und gefürchtet waren.



Ordnung für die Münzwelt

Wenn wir die Zeit nun wieder ein bisschen zurückdrehen, begegnen wir dem Vater Europas und Mann hinter dem am weitesten verbreiteten Münzporträt des 16. Jahrhunderts: Karl V. (1500–1558) war König von Spanien, der Niederlande sowie Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und entstammte der Linie der Habsburger. Nach den zahlreichen Münzemissionen seines Vaters, Philipp des Schönen (1478–1506), wollte Karl Ordnung in die Welt der Gold- und Silbermünzen bringen. Mit der Esslinger Reichsmünzordnung von 1524 sollte eine dauerhafte Regelung des Münzwesens durchgesetzt werden. Den Karlsgulden gab es als Gold- und gleichwertige große Silbermünze. Bald darauf sollte der kaiserliche Münzfuß zudem auch das Pfund teilweise als Recheneinheit ablösen. Ebenfalls zum Münzsystem zählte Kleingeld in Form von Kupfermünzen. Damit gilt Karl V. als Begründer der Münze für die kleinen Leute und ging als besonders fortschrittlicher Herrscher in die Geschichte ein.



Handelsmacht heißt Münzmacht

Der silberne Karlsgulden wurde in den aufstrebenden Niederlanden geprägt. Obwohl hier erstmals so eine große Silbermünze produziert wurde, verbreitete sie sich durch das stabile Münzsystem sehr schnell. Aufgrund der Tuchproduktion hatte sich das kleine Land zu einer bedeutenden Handelsmacht entwickelt. Auch deshalb wurde ab 1552 noch eine kleinere Version ins Leben gerufen. Doch sollte die kaiserliche Münzproduktion ihren Standort bald ändern.



Ein „Rijder“ für die Unabhängigkeit

Ende des 16. Jahrhundert schlossen sich der niederländische Adel, die Kirche sowie die reichen Provinzen zur Republik der Vereinigten Niederlande zusammen und unternahmen damit einen ersten Schritt in Richtung ihrer Unabhängigkeit. Die neue Einheit wurde gefeiert mit einer Münze und deren passender Aufschrift „Concordia res parvae Crescunt“ (bedeutet: „Einheit ist Stärke“). Zwar existierte der sogenannte Gouden Rijder schon 150 Jahre zuvor, jedoch erlangte erst die neue Prägung der Münze durch die enormen Handelsaktivitäten der Niederlande eine hohe Bekanntheit. Als die Unabhängigkeit der Niederlande im Jahr 1648 mit dem Westfälischen Frieden offiziell anerkannt wurde, war die Prägung des Gouden Rijder (Abb. 1) bereits wieder gestoppt. Der Grund dafür war, dass der Dukat der niederländischen Einheitsmünze trotz weltweitem Handeln den Rang abgelaufen hatte.





Weitaus bekannter als die Münzen der Niederlande waren die Prägungen des Britischen Königreichs. Im Jahr 1663 wurde eine Münze geboren, die über 150 Jahre Bestand haben sollte. Mit ihnen bezahlte zum Beispiel der berühmte Komponist Georg Friedrich Händel (1685–1759) oder die Gründerväter der Vereinigten Staaten, George Washington (1732–1799) und Benjamin Franklin (1706–1790). Und haben es die Münzkenner unter Ihnen erraten? Die Rede ist von der englischen Guinea (gesprochen Guinee – Abb. 2). Benannt wurde die Münze nach der Herkunft ihres Materials. Die englische Kolonie Guinea war ein Gebiet im Südosten Afrikas, heute bekannt als Ghana, wo für das Empire Gold abgebaut wurde. Bis 1816 war die Münze Zahlungsmittel im englischen Königreich sowie seinen Kolonien.Eine Besonderheit der Guinea war, dass sie die erste englische Prägung war, die nicht von Hand geschlagen wurde. Im Vergleich zu anderen Münzen der Epoche besaß sie kein aufgeprägtes Nominal, sondern wurde einzig und allein von ihrem Gewicht bestimmt. Die Guinea wog im Durchschnitt 8,35 Gramm und wies eine Feinheit von 22 Karat auf. Leider war die Wertentwicklung der Münze recht turbulent. Ursächlich dafür waren Schwankungen des Metallwerts aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen des französischen Königs Ludwig XIV. Abhilfe dagegen sollte der neue königliche Münzmeister schaffen: Isaac Newton ist den meisten als genialer Naturwissenschaftler und Entdecker der Schwerkraft bekannt, für die Krone jedoch beschäftigte er sich mit der Wertsetzung der englischen Guinea. Seine Berechnungen ergaben 20 Schillinge und 8 Pence, was dem Parlament jedoch ein zu „krummer“ Betrag war und sie dazu bewog, die Münze mit 21 Schilling überzubewerten. Das sollte sich gut 80 Jahre später, als die Zeiten durch die napoleonischen Kriege wieder unsicherer wurden, rächen. 1799 musste die Produktion der Münze endgültig eingestellt werden.In Österreich wurde zu dieser Zeit der Maria-Theresien-Taler geprägt. Er entstand 1741 als Silbermünze der österreichischen Habsburgermonarchie, weshalb sie ab 1753 nicht nur das Porträt der Gattin des römisch- deutschen Kaisers Franz I. (1708–1765) zeigte, sondern auch deren Namen trug. Als Zahlungsmittel fand die Münze durch den Handel weit über die österreichischen Grenzen hinaus Verbreitung. Auch weil die Münzen in allen habsburgischen Herrschaftsgebieten, wie z.B. auch Mailand oder Brüssel geprägt wurden. Zwar verschwand die Münze 1858 aus dem Zahlungsverkehr Österreichs, blieb aber für den Fernhandel erhalten. Dadurch wurde die Münze später zum Beispiel auch im arabischen und indischen Raum eingeführt. Bis zum Jahr 2000 wurden fast 400 Millionen Exemplare geprägt. Denn im Gegensatz zum Gouden Rijder oder der Englisch Guinea verschwand die Münze nicht einfach, sondern wird (mit Unterbrechungen) bis heute fort produziert.