Preis-Hammer bei Volkswagen: Autos werden teuer

Volkswagen benötigt frisches Geld - und zwar rasch. Neben Einsparungen und möglichen Werksschließungen sollen auch die beliebten Verbrennermodelle mehr Einnahmen als bisher bringen - mit Hilfe einer Preiserhöhung.

Das Unternehmen Volkswagen hat in einer offiziellen Mitteilung angekündigt, die Preise für fast alle Verbrennermodelle ab dem 12. September zu erhöhen. Lediglich der Polo wird von der Preiserhöhung verschont bleiben - im Gegensatz zu Golf, Tiguan oder Passat. Die preislichen Anpassen liegen je nach Modell zwischen 2,1 und 4,2 Prozent. Besonders betroffen ist der Golf mit einer Steigerung von 4,2 Prozent, was einem Aufschlag von 1.150 Euro auf den Basispreis entspricht. Beim Touareg erhöht sich der Preis um 3,5 Prozent, was einen Anstieg von 2.490 Euro bedeutet.

Diese Preisanpassungen gelten für das Modelljahr 2025. VW begründet die Maßnahme mit der anhaltenden Inflation, die eine Anpassung der Preise erforderlich mache. Einige Modelle werden jedoch auch über die Inflation hinaus verteuert, was besonders beim Golf und Touareg auffällt. Hier scheint VW die Preiserhöhungen zu nutzen, um die durch die Absatzkrise verursachten Einbußen auszugleichen.

Für Kunden bedeutet dies, dass sie nur noch bis zum 11. September die alten Preise nutzen können. Danach treten die neuen, höheren Preise in Kraft.