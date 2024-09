Revolution bei McDonald’s: Diese Neuerung kommt jetzt

McDonald’s bringt große Veränderungen: Schnellere Drive-Ins mit doppelten Spuren und neue digitale Bestellmöglichkeiten – das erwartet die Kunden bald

McDonald’s will in den kommenden Jahren verstärkt auf Innovationen im Drive-In-Bereich und die Modernisierung seiner Restaurants setzen - zumindest in Deutschland. Besonders im Fokus steht der Ausbau der Drive-In-Standorte, da „Deutschland immer noch ein Autoland“ sei, wie Christoph Gehrig, Finanzvorstand von McDonald’s, in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung erklärte.

Geplant ist, die Drive-Ins mit einer zweiten Fahrspur auszustatten, um den Service zu beschleunigen. Zudem wird in die E-Mobilität investiert: An 600 der 1050 Standorte gibt es bereits Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.

Auch die Modernisierung der Restaurants soll voranschreiten. McDonald’s setzt dabei auf neue Innendesigns und vermehrt digitale Bestellmöglichkeiten wie SB-Terminals oder die App. Trotzdem bleibt die klassische Bestellung am Tresen erhalten: „Solange dies unsere Gäste möchten, wird man auch weiterhin bar bezahlen können“, so Gehrig.

500 neue Filialen

Insgesamt plant das Unternehmen, 500 neue Filialen in Deutschland zu eröffnen und bis 2027 über 10.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Allerdings sei die Mitarbeitergewinnung, insbesondere durch bürokratische Hürden bei der Einstellung von Geflüchteten, herausfordernd, sagt Gehrig.

Wann und ob diese Neuerungen auch in Österreich kommen, ist derzeit unbekannt.