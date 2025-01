Rustler: Immo-Investments erfolgreich platziert

Das Maklerunternehmen von Rustler konnte im Geschäftsjahr 2024 im Bereich Investment, welcher die Vermittlung von Zinshäusern, Wohnbauprojekten sowie Gewerbeliegenschaften umfasst insgesamt 13 Investmentliegenschaften mit einem Volumen von rund 60 Millionen Euro erfolgreich platzieren.

Rustler blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2024 zurück: Das Maklerunternehmen von Rustler konnte im Geschäftsjahr 2024 im Bereich Investment, welcher die Vermittlung von Zinshäusern, Wohnbauprojekten sowie Gewerbeliegenschaften umfasst insgesamt 13 Investmentliegenschaften mit einem Volumen von rund 60 Millionen Euro erfolgreich platzieren. Dabei wurden vom Makler-Team von Rustler 11 Zinshäuser in Wien, Tirol und Vorarlberg sowie zwei Gewerbeobjekte in Wien und Oberösterreich verwertet. Die Zinshäuser stammten überwiegend aus Privatbesitz und wurden an mehrere private und institutionelle InvestorInnen vermittelt. Bei der Verwertung eines Fachmarktzentrums in OÖ konnte als Käuferin eine namhafte Versicherung gewonnen werden.

Top-Deals: Vom Mietwohnhaus bis zu Gründerzeithäusern

„Der größte Einzel-Deal des abgelaufenen Jahres stellt ein Mietwohnhaus mit einem Volumen von annähernd 13 Millionen Euro in Innsbruck dar, und damit gleichzeitig auch die größte Einzeltransaktion seit Beginn unserer Vermittlungsaktivitäten in Tirol vor rund 7 Jahren“, berichtet der Geschäftsführer von Rustler Immobilien Alexander Scheuch und Co-Geschäftsführer Arno Kunz ergänzt: „Ein Wiener Zinshaus-Paket aus privater Hand, bestehend aus vier Gründerzeithäusern, zählt mit einem Volumen von über 17 Millionen Euro ebenfalls zu den größten abgewickelten Geschäften der letzten Jahre.“

Und dabei wird Immer wichtiger i die standortübergreifende Zusammenarbeit in der Immobilienvermittlung. Viele Kundinnen und Kunden besitzen Liegenschaften in mehreren Bundesländern, und auch die Suchprofile der Investoren erweitern sich stetig und fokussieren nicht mehr nur auf die Bundeshauptstadt, berichtet das Unternehmen.