SES prämiert Geschäftsideen

Bereits zum fünften Mal kürte SES Spar European Shopping Centers über ihre Digital-Initiative yip.at die besten umgesetzten Geschäftsideen im stationären Handel. Das sind die vier Gewinnerinnen und Gewinner.

Mit dem yip.at Business-Förderpreis, der mit 10.000 Euro und exklusiven Promotionflächen in den 15 SES Shopping-Centern in Österreich dotiert ist, werden die besten umgesetzten Geschäftsideen im stationären Handel ausgezeichnet. In einem zweistufigen Auswahlverfahren wurden aus über 250 Einreichungen aus ganz Österreich insgesamt vier Gewinner-Projekte ausgewählt: CR Lederwerkstatt aus Salzburg, „Bloomerie“ aus Niederösterreich und „All about Period“ aus Wien wurden ausgezeichnet. „Mafee“ aus der Steiermark erhielt einen Sonderpreis.

Innovative Konzepte aus ganz Österreich

"Wenn ich sehe, mit wie viel Engagement und Leidenschaft die vielen Unternehmer:innen aus ganz Österreich den stationären Handel mit ihren kreativen Ideen und innovativen Konzepten bereichern, bin ich stolz darauf, dass wir diesen mutigen Persönlichkeiten mit yip.at und unserem Business-Förderpreis noch mehr Sichtbarkeit und Rückenwind für ihren weiteren Erfolg geben können“, betont SES CEO Christoph Andexlinger anlässlich der Preisverleihung im EUROPARK Salzburg.Er gratulierte vier Unternehmerinnen und Unternehmern aus Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark zum Erfolg.

Die Sieger

Platz 1 und damit 5.000 Euro Preisgeld ging an die „CR Lederwerkstatt“ von Christina Roth in Salzburg. Platz 2 und 3.000 Euro Preisgeld an „Bloomerie“ in Wiesmath von Jasmin Weber, Platz 3 und 2.000 Euro Preisgeld an „All about Period“in Wien von Melanie Zemsauer. Zusätzlich zum Preisgeld bekommen die Gewinner auch die Möglichkeit, sich in einem der 15 SES Shopping-Center in Österreich zu präsentieren. Den Sonderpreis der exklusiven Promotionfläche in einem SES Shopping-Center erhielten Daniela Huber-Peter und Damaris Unger mit ihrem Projekt „Mafee“ in Graz.

Platz 1 und 5.000 Euro Preisgeld gingen an die „CR Lederwerkstatt“ von Christina Roth in Salzburg. © Copyright: Skyline Medien GmbH ×

Die Gewinnerkonzepte des yip.at Business-Förderpreises 2024 im Detail

Platz 1 (mit 5.000 Euro dotiert): CR Lederwerkstatt, Stadt Salzburg: Die Unternehmerin Christina Roth überzeugte die yip.at Community und die Expertenjury mit ihrer „CR Lederwerkstatt“. Diese liegt in der Getreidegasse im Herzen der Stadt Salzburg – dort zeigt Christina Roth ihre besondere Handwerkskunst und erstellt individuelle Lederwaren, restauriert und repariert. Außerdem bietet sie zudem auch Workshops zur Lederverarbeitung an. Für dieses Projekt erhielt die Salzburgerin die meisten Stimmen und erreichte Platz 1 des yip.at Business-Förderpreises und erhielt von SES CEO Christoph Andexlinger einen Preisgeld Scheck über 5.000 Euro überreicht.

Jasmin Werber, „Bloomerie“ in Wiesmat,h belegt den 2 Platz. © Skyline Medien GmbH ×

Platz 2 (mit 3.000 Euro dotiert): Bloomerie, Wiesmath / Niederösterreich: Unter dem Motto „Forever Bloom“ konserviert Jasmin Weber für ihre Kund:innen den schönsten Tag des Lebens. Denn „Bloomerie“ in Wiesmath im Bezirk Wiener Neustadt in Niederösterreich macht Brautsträuße unvergänglich und verwandelt diese besonderen Blumen in ein florales Kunstwerk, das für immer blüht. Mit viel Liebe und Hingabe interpretiert Jasmin Weber die traditionelle Kunst des Blumenpressens neu, um einen besonderen Tag in einem zauberhaften Bilderrahmen für immer festzuhalten. Damit sicherte sich die engagierte Gründerin den zweiten Platz des yip.at Business-Förderpreises 2024 und eine Unterstützung von 3.000 Euro.

Melanie Zemsauer, die Drittplatzierte des yip.at Business-Förderpreises 2024 © Skyline Medien GmbH ×

Platz 3 (mit 2.000 Euro dotiert): All about Period, Wien

Melanie Zemsauer, die Drittplatzierte des yip.at Business-Förderpreises 2024, hat mit ihrem Projekt „All about Period“ in Wien das erste Fachgeschäft rund um die Menstruation & den weiblichen Zyklus eröffnet. Ihr geht es um natürliche Periodenprodukte für mehr Wohlbefinden und Flow im Leben ihrer Kundinnen. Das vielfältige „All about Period“ reicht von Periodenunterwäsche bis hin zum Tens-Gerät zur Schmerzreduktion. Außerdem bietet Melanie Zemsauer auch Workshops und persönliche Beratungen an. Mit den 2.000 Euro Preisgeld kann sie weiter in die Produktvielfalt ihres Verkaufslokals investieren.

Sonderpreis Promotionfläche SES Shopping-Center: Mafee, Graz:Auch das Projekt „Mafee“ hat bei der diesjährigen yip.at Business-Förderpreis-Expertenjury nachhaltigen Eindruck hinterlassen. „Von Hand mit Herz“ ist der Slogan von Daniela Huber-Peter und Damaris Unger – und genau das schätzen die Kund:innen, wenn es um handgemachte und nachhaltige Baby- und Kinderartikel in Bioqualität geht. Die erzeugten Produkte sind hochwertig, detailverliebt und werden im kleinen Atelier in Graz handgefertigt. Angefangen von Erstlingsaustattung, über handgemachtes Holzspielzeug bis hin zur Schultüte und Wollwalkkleidung – hier ist für jedes Kind etwas dabei. Diese Kombination aus Passion und Produktqualität verhalf „Mafee“ beim yip.at Business-Förderpreis 2024 zum Gewinn einer einwöchigen Promotionfläche in einem der 15 SES Shopping-Center. Mehr Details: https://www.yip.at/shop/mafee