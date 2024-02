'Shell' feiert: Gewinnspiel für kostenloses Tanken!

Zur Feier des Livegangs des Webshop veranstaltet das Shell Prepaid Card Team ein Gewinnspiel.

Neuer Webshop für Shell Prepaid Karten – Gewinnspiel für kostenloses Tanken und Shoppen!

Start des neuen Webshops & Gewinnspiel

Die flexibel an den österreichischen Shell Stationen einsetzbaren Shell Prepaidkarten sind ab sofort nicht mehr nur an der Tankstelle vor Ort, sondern auch im neuen Shell Prepaid Card Webshop erhältlich. Das Team der SPS Germany GmbH und Shell Austria GmbH freut sich, die Einführung des Webshops bekannt zu geben und feiert dies mit einem exklusiven Gewinnspiel.

Mit dem Livegang des Shell Prepaid Card Webshops stehen neben den bereits bekannten Stationsmotiven der Shell-Tankstellen für die Prepaidkarten nunmehr acht weitere Kartenmotive zur Verfügung, welche zum Webshop Launch verlost werden.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Besuchen Sie den Webshop unter www.shellprepaidcard.at und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es Shell Prepaid Cards im Gesamtwert von 750 Euro. Unter allen teilnehmenden Personen werden die Gewinner per Losverfahren nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Die Gewinner können ihre Karten an 131 teilnehmende Shell Stationen in Österreich einlösen. Alle teilnehmende Shell Stationen finden Sie unter www.shell.at/prepaidcard.

Weitere Informationen zum Gewinnspiel:

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und einen Wohnsitz in Österreich besitzen. Jede Person kann einmalig am Gewinnspiel teilnehmen. Der Teilnahmeschluss ist der 21.03.2024. Die Gewinner werden in der letzten Märzwoche per E-Mail benachrichtigt. Eine Auszahlung in bar kann nicht erfolgen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zur Shell Prepaid Karte: Shell Prepaid Karten können mit einem frei wählbaren Wunschwert zwischen 5 Euro und 250 Euro beladen werden und sind in der Regel wiederaufladbar. Alle wiederaufladbaren Karten sind auf der Kartenvorderseite mit einem „Reloadable“-Logo gekennzeichnet. Die Shell Prepaid Karte eignet sich ideal als Geschenk und wird auch im Rahmen des jährlichen Freibetrags geschäftlich als kleine monetäre Sachzuwendung verwendet.