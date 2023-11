Singles Day: Morgen Tag der Mega-Rabatte

Achtung Schnäppchen-Jäger: Am Samstag gibt es Tausende Produkte um bis zu 78 % verbilligt.

Jahr für Jahr fallen weltweit an diesem einen Tag die Shopping-Rekorde. Der „Singles Day“ am Samstag läutet eine wahre Serie von Rabatt-Schlachten ein. Jetzt gibt es – vor allem online – Preis-Nachlässe von bis zu 70 Prozent. Fast alle machen mit. Von Hofer über Betten Reiter bis Hervis.

Rabatte verlängert

Die Angebote werden immer extremer und kundenfreundlicher. MediaMarkt macht aus dem einzelnen Tag gleich einen „Black November“ mit Mega-Rabatten. Immer mehr Unternehmen weiten ebenso den Zeitraum aus: Auch Möbelix macht mit. Bei Drei gibt es die „Black Weeks“, dafür aber bis zu 78 % Verbilligung.

Jeder Fünfte will einkaufen

Eine aktuelle Studie für Österreich zeigt: Jeder Fünfte will an diesem Tag online auf Schnäppchen-Jagd gehen. Im Schnitt geben wir dabei 117 Euro aus – so die Studie des Handelsverband.

Höchste Ausgaben im Westen

Am meisten wollen dabei übrigens Tiroler und Vorarlberger ausgeben: 147 Euro. Am wenigsten Burgenländer und Niederösterreicher (94 Euro).

„Der Singles Day gewinnt langsam auch hierzulande an Bedeutung“, meint Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

Der Singles Day hat seinen Ursprung in China, soll eine Art Gegenpol zum Valentinstag sein. Die vielen Einser im Datum "11.11." sollen "Singles" repräsentieren. Mittlerweile ist dieser Tag zum größten Online-Shopping-Event der Welt gewachsen.

Mehr als 70 Milliarden Euro

Alleine der Online-Gigant Alibaba setzt an diesem tag mehr als 70 Milliarden Euro um.

Allerdings ist er nur der erste einer Reihe von gehypten Shopping-Tagen. Schon bald kommt der Black Friday (24. Nov.), danach der Cyber Monday (27.11.).