Skigebiet-Pleite: Jetzt wird alles verkauft

Das insolvente Skigebiet Schetteregg im Bregenzerwald wird komplett verkauft.

Die Egger Liftgesellschaft mbH & Co. KG, über die Ende Mai 2025 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, soll laut "Wirtschaftspresseagentur" in Bausch und Bogen versteigert werden. Eine aktuelle Eintragung in der österreichischen Ediktsdatei dokumentiert den Tiefpunkt des Niedergangs des touristischen Betriebs.

Zum Vermögen zählen rund 16.000 Quadratmeter Grundstücke, eine Doppelsesselbahn, mehrere Schlepplifte und Förderbänder, eine Beschneiungsanlage, Pistengeräte sowie zwei Gaststätten. Laut Liegenschaftsbewertung beträgt der geschätzte Gesamtertragswert etwa 2,9 Millionen Euro.

Der Insolvenzverwalter Rupert Manhart kündigte an, das gesamte Unternehmen als Einheit zu verkaufen. Eine Einzelverwertung ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen – etwa beim Gasthaus "s’Amagmach", für das auch separate Angebote möglich seien.

Manhart betont, dass der Verkauf an das beste Angebot gehen soll, um die Interessen der Gläubiger zu wahren. Er behält sich jedoch das Recht vor, den Verkaufsprozess jederzeit zu ändern oder abzubrechen. Verbindliche Angebote müssen spätestens bis zum 6. August 2025 eingereicht werden.