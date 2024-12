Smartphones im Preis-Check: Das sind die tollsten Weihnachts-Angebote

Was sind die besten Smartphone-Schnäppchen zu Weihnachten? Um sich im Tarifdschungel zurechtzufinden, lohnt sich ein Preisvergleich bei durchblicker.

Auch heuer wartet die Weihnachtszeit wieder mit Top- Angeboten der Mobilfunker auf. Nur: Wie kommt man am günstigsten zu den diesjährigen Flagship-Modellen wie dem iPhone 16 bzw. 16 Pro oder dem Samsung Galaxy S24? durchblicker, das größte unabhängige Online- Tarifvergleichsportal Österreichs, hat speziell dafür den Markt analysiert und Vertragsangebote mit den günstigsten SIM-Only-Tarifen verglichen.

"Haben wir letztes Jahr noch eine klare Empfehlung für SIM Only-Tarife mit separatem Gerätekauf abgegeben, so zeigt sich heuer ein differenzierteres Bild. Bei den neuesten iPhone Generationen, aber auch bei Power Usern, die Wert auf unlimitierte Daten legen, können sich je nach Anbieter und Tarif auch klassische Vertragsangebote auszahlen. Es sei denn, man möchte keine zweijährige Bindung eingehen. Generell sind die meisten Weihnachtsangebote heuer sogar besser als im Vorjahr, was die Preise oder die inkludierten Leistungen anbelangt", so Jonas Maurer, Mobilfunkexperte von durchblicker.

iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 15

Wer dennoch Wert auf die neuesten Modelle legt, zahlt für das iPhone 16 monatlich ab 46 Euro (Flex Bob, 1.000 Minuten / SMS, 60 GB Daten) in der SIM Only-Variante mit separatem Gerätekauf. Das günstigste SIM-Only-Angebot mit unlimitierten Daten ohne Bindung kommt von Drei (up3 unlimited, unlimitierte Minuten / SMS / Daten) um 56 Euro effektiv im Monat.

Beim Premium-Gerät iPhone 16 Pro - dem derzeit meistgefragten Smartphone auf durchblicker - steigt man mit einem Vertragsangebot von Red Bull Mobile (Red Bull Mobile Core, unlimitierte Minuten / SMS, 40 GB Daten) mit 54 Euro effektiv monatlich am günstigsten aus. Wer die 24-monatige Vertragsbindung umgehen will, zahlt im günstigsten SIM Only-Tarif 57 Euro pro Monat (Flex bob, 1.000 Minuten / SMS, 60 GB Daten). Die günstigste Variante für Power User mit unlimitierten Daten ist ein Kombiangebot (Unlimited M von Drei, unlimitierte Minuten / SMS / Daten) um 67 Euro.

Das Vorgängermodell, das iPhone 15 Pro, ist mit SIM Only-Tarif schon um 53 Euro im Monat zu haben (Flex Bob, 1.000 Minuten / SMS, 60 GB Daten), ab 55 Euro gibt es den Kombitarif (Unlimited M von Drei, unlimitierte Minuten / SMS / Daten), der zwar etwas teurer ist, dafür aber unlimitierte Daten bietet.

Samsung Galaxy S24

Das Samsung Galaxy S24 ist bereits ab 35 Euro monatlicher Effektivkosten in der Variante SIM-Only zu haben (Flex Bob, 1.000 Minuten / SMS, 60 GB Daten), das günstigste Kombi-Angebot kommt bei 24-monatiger Bindung auf 41 Euro (Red Bull Mobile Core, unlimitierte Minuten / SMS, 40 GB). Der günstigste unlimitierte Kombi-Tarif kostet 44 Euro (Unlimited M von Drei, unlimitierte Minuten / SMS / Daten ). Im Vergleich dazu kostet das Vorgängermodell Galaxy S23 in der günstigsten Variante (Flex Bob, 1.000 Minuten / SMS, 60 GB Daten) 32 Euro effektiv pro Monat, im Kombitarif 37 Euro pro Monat (Red Bull Mobile Core, unlimitierte Minuten / SMS, 40 GB Daten).

Wer Top-Smartphones will, aber dennoch Geld sparen möchte, dem empfiehlt durchblicker den Griff zu den Vorgängermodellen der Flaggschiffe, z.B. iPhone 15 Pro statt iPhone 16 Pro oder Samsung Galaxy S23 statt S24.

"Traditionell legen die Vorgängermodelle einen Preisverfall hin, wenn die neuen Geräte am Markt sind. Über die Vertragsdauer von 24 Monaten lassen sich so bis zu 288 Euro einsparen - und man hat trotzdem ein Top-Gerät daheim. Generell sehen wir bei den Weihnachtsangeboten einmal mehr, wie komplex die heimische Mobilfunklandschaft ist. Wer sich auf einem Vergleichsportal einen objektiven Überblick über den Tarifdschungel verschafft, ist klar im Vorteil", so Maurer.

Xmas-Angebote 2024: Weihnachtsboni, mehr Daten und günstiger

Die meisten Weihnachtsangebote locken auch heuer wieder mit 5G, einmaligen Boni (etwa "1. Monat gratis" oder "Weihnachtsbonus in Höhe von 50 - 150 Euro") oder dem Wegfall des Aktivierungsentgelts. Bei Magenta und Drei sind die Weihnachtsangebote zudem attraktiver als im Vorjahr - sie sind entweder kostengünstiger oder bieten mehr Daten. Bei A1 wurden zwei Kombi-Tarife ebenso günstiger und mit mehr Daten ausgestattet, nur beim Power User Tarif "A1 Mobile L" wurde mit + 18 Prozent an der Preisschraube gedreht.

Bei den durchblicker-Kunden sind unter den zehn beliebtesten Smartphones ausschließlich jene von Apple und Samsung zu finden. Am häufigsten werden derzeit Tarife für das neue iPhone 16 Pro verglichen, gefolgt vom Vorgängermodell iPhone 15 Pro. An dritter Stelle liegt das iPhone 16, erst danach folgen die Flaggschiff- Modelle von Samsung.

durchblicker ist das größte unabhängige Online- Tarifvergleichsportal Österreichs. 29 Tarifvergleiche für Strom & Gas, Versicherungen, Handy & Internet sowie Kredit, Girokonto und Sparzinsen schaffen einen schnellen Marktüberblick.