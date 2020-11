Immer mehr Menschen träumen davon, ein eigenes Unternehmen zu führen. OE24 Plus hat exklusiv für Sie, eine Anleitung mit wichtigen Erfolgsratschlägen für Startups zusammengefasst.

JungunternehmerInnen benennen oft Steve Jobs, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos als große Vorbilder.Doch bis man ganz oben an der Spitze steht, ist es meist ein weiter und steiniger Weg.Dennoch zeigen Studien, dass vor allem in der Gruppe der 18-39-Jährigen beinahe jeder Zweite gerne ein Unternehmen gründen würde. Kaum jemand ist allerdings bereit, so hart zu arbeiten, dass ein langfristiger Erfolg eintritt.