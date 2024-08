Sommerauftakt nach Maß mit über 21 Mio. Nächtigungen

Vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria nach wurden für Juni 2024 insgesamt 11,68 Mio. Nächtigungen in österreichischen Beherbergungsbetrieben gemeldet.

"Nach einem starken Saisonauftakt im Mai sind die Nächtigungszahlen in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Juni 2024 im Vorjahresvergleich um 6,8 % auf rund 11 Mio. zurückgegangen. Der Buchungsrückgang hat auch damit zu tun, dass die Pfingstferien großer deutscher Bundesländer in diesem Jahr zur Gänze in den Mai gefallen sind und keines der Feier- und Fenstertagswochenenden heuer in den Juni. Betrachtet man allerdings Mai und Juni zusammen, wurde mit mehr als 21 Mio. Nächtigungen das beste Ergebnis einer Sommervorsaison seit Beginn der Erhebung erreicht", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Knapp 70 % aller Nächtigungen durch Auslands-Gäste

Während im Mai 2024 Rekord um Rekord gebrochen wurde, sanken im Juni die Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland im Vergleich zum Juni des Vorjahres um 8,3 Prozent auf 7,88 Mio.. Die Übernachtungen österreichischer Gästen gingen hingegen und "nur" 3,4 Prozent auf 3,81 Mio. zurück.

Schaut man sich die Herkunftsländer an, so ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Nächtigungen von Gästen aus Deutschland um 17,2 Prozent auf 4,23 Mio. zu beobachten. Dies ist zum Teil dem Umstand geschuldet, dass die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg diesmal gänzlich in den Mai fielen.

Bislang wurden in der Sommersaison 2024 (Mai und Juni) insgesamt 21,20 Mio. Nächtigungen gemeldet, was einem Plus von fast zwei Prozent entspricht. Dabei stehen 14,11 Mio. Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland 7,09 Mio. Nächtigungen von Gästen aus Österreich gegenüber. Alles in allem wurden im bisherigen Kalenderjahr 2024 (Jänner bis Juni) 75,7 Mio. Nächtigungen registriert, was um 1,21 Mio. (1,6 %) mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres sind.