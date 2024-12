Spar bietet mehr als nur Dubai-Schokolade

Food-Trend 2024: Dubai-Schokolade. Nun rückt Spar die Pistazie ins Rampenlicht. Das Highlight der Interspar-Bäckerei ist der Dubai-Krapfen mit edler Pistazienfüllung und im Regal findet man die nussige Pistaziencreme und den veganen Spar Natur*pur It-Drink mit Pistazien-Geschmack.

Eine ungewöhnliche Kombination aus Nahost und österreichischer Backkunst sorgt aktuell für Höhenflüge. Mit der Pistazie als Mittelpunkt erobern die Dubai-Schokolade und davon inspirierte Kreationen die heimischen Spar-Regale.

Top-Kreation: Dubai-Krapfen

Inspiriert von der süßen Kultur Dubais avancierte die Dubai-Schokolade zum Foodtrend. Die Pistazie ist die zentrale Zutat, die nicht nur die Schokolade, sondern auch andere Backwaren ergänzt. So beispielsweise der Dubai-Krapfen, der in der Interspar-Bäckerei täglich frisch hergestellt wird. der köstliche Krapfen ist gefüllt mit feiner Pistaziencreme, überzogen mit palmölfreier Schokolade und für den speziellen Twist sogt ein Topping aus geröstetem Engelshaar sowie geraspelten Pistazien. Und für alle Fans von Croissant gibt es diese in der Interspar-Bäckerei mit cremiger Pistazienfüllung.

Spar-Lehrlinge aus Niederösterreich kreierten eine eigene Spar-Dubai-Schokolade © Spar ×

Dubai-Schokolade zugunsten des Ö3-Weihnachtswunders

Die Spar-Lehrlinge aus Niederösterreich haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um das Ö3-Weihnachtswunder zu unterstützen. Sie produzieren ihre eigene Dubai-Schokolade und verkaufen diese bei einer Tour mit dem Food Truck exklusiv in Niederösterreich. Der gesamte Erlös wird an das Ö3-Weihnachtswunder gespendet, um Familien in Not in Österreich zu unterstützen.

Feinste Pistaziencreme. © Spar ×

Pistazien-Creme: Italienische Spezialität trifft Nahost

Die Despar Premium Pistazien-Creme ist nicht nur im Nahen Osten eine Spezialität, sondern auch in Italien. Die Creme besteht zu 45 Prozent aus edlen Pistazien und wird in Sizilien abgefüllt. Geschmacklich überzeugt sie mit einem intensiven authentischen Aroma. Ideal für jegliche Backwaren wie Croissants, Torten oder zu Panettone und Pandoro. Aber auch zu Pasta passt die Pistaziencreme ideal.

Neuer veganer Spar Natur*pur It-Drink schmeckt nach Pistazien © Spar ×

Pistazien-Power: Neuer veganer It-DrinkMit seiner sanft grünen Farbe und dem nussig-cremigen Geschmack zieht er alle Blicke auf sich. Der neue Bio-Pistazien-Drink von SPAR Natur*pur passt hervorragend zu Müslis und Porridge. Er schmeckt auch pur wunderbar – egal ob warm oder kalt.