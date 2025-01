Spar denkt alkoholfreien Wein neu

Der Jänner steht mit dem Dry January ganz im Zeichen des Alkoholverzichts. Aber nicht nur in Fastenzeiten ist alkoholfrei ein Trend. Laut einer aktuellen Marketagent-Studie zeigen mittlerweile 36,7 Prozent der Befragten Interesse, alkoholfreien Wein als Alternative auszuprobieren.

SPAR/Johannes Brunnbauer © Spar

Mit dem Dry January oder Sober October entscheiden sich immer mehr für einen zeitweisen Alkoholverzicht. Eine aktuelle Marketagent-Studie mit 1.000 Befragten in Österreich zeigt ebenfalls:

25,8 Prozent der Befragten bewerten alkoholfreien Wein als Alternative positiv.

33,1 Prozent stehen dem Konzept noch skeptisch gegenüber. Frauen (31,7 Prozent) und jüngere Generationen wie Millennials (31,6 Prozent) und die Generation Z (35 Prozent) zeigen sich offen, während ältere Generationen zurückhaltender sind.

36,7 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher äußern Interesse daran, alkoholfreien Wein auszuprobieren, wobei hier die Gen Z mit 43,5 Prozent am aufgeschlossensten ist

Der Benita Sophie Rosé alkoholfrei verführt mit delikaten Aromen von Erdbeeren und Waldbeeren. © SPAR/Sarah Helmanseder ×

Spar baut sein Sortiment an alkoholfreien Weinen und Spirituosen stetig aus - so zuletzt auch mit den alkoholfreien Weinen von Benita Sophie Lobner, der 23-jährige Jungwinzerin aus Mannersdorf an der March (Niederösterreich). Mit ihrer eigenen alkoholfreien Linie zeigt die Weinviertler Jungwinzerin, wie Tradition und Innovation Hand in Hand einhergehen können. Mit dem alkoholfreien Riesling und Rosé hat die 23-Jährige zwei Weine geschaffen, die durch regionale Qualität und vor allem Geschmack überzeugen. Beide Weine besitzen von Natur aus viel Charakter und bringen auch ohne Alkohol Komplexität und Aromenvielfalt mit. Und Lobner stellt klar: "Hier steckt mehr drin als nur „Traubensaft“."

Alkoholfreier Riesling von Benita Sophie Lobner © Spar ×

Für die Winzerin steht fest, dass mit alkoholfreien Weinen das Kulturgut Wein und der gesellschaftliche Aspekt des gemeinsamen Anstoßens erhalten bleiben – ohne Kompromisse bei Geschmack und Genuss. „Alkoholfreie Weine werden ganz genauso wie klassische Weine vinifiziert. Der Unterschied bei der Herstellung liegt darin, dass ein zusätzlicher Schritt hinzukommt, bei dem der Alkohol schonend aus dem ‚fertigen‘ Wein mittels Vakuumdestillation entzogen wird. Im Vakuum verdampft der Wein bereits bei rund 27-30 Grad anstatt 78 Grad, sodass das spezifische Aroma erhalten bleibt“, erklärt Benita Sophie Lobner.

Innovation unter Young & Urban by SparMit „Young & Urban by Spar“ unterstützt Spar innovative Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer und ihre kreativen Produktideen. Trendige Start-up-Produkte erweitern das Sortiment und bieten Kund:innen frühzeitig Zugang zu den neuesten Food- und Non-Food-Artikeln. Ein Highlight: Die alkoholfreien Weine von Benita Sophie Lobner überzeugen mit jugendlicher Eleganz und hoher Qualität – ein modernes Statement für alkoholfreien Genuss.