Sparen statt Prassen: Jüngere wollen Weihnachtsgeld anlegen

58 Prozent der Jüngeren planen, ihr Weihnachtsgeld zu sparen, wobei Männer eher ans Investieren denken als Frauen.

Fast die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher (43 Prozent) plant, ihr Weihnachtsgeld heuer zu sparen, wie eine aktuelle Integral-Studie gezeigt hat. Weihnachten bleibt aber trotzdem ein bedeutungsvoller Konsumanlass: 42 Prozent der Befragten gaben an, das Geld für Geschenke verwenden zu wollen. Ein vergleichsweise geringer Anteil, 26 Prozent, will das Weihnachtsgeld laut Studie in Urlaub und Reisen investieren.

Vor allem die Jüngeren planen, das Weihnachtsgeld zu sparen (58 Prozent), knapp ein Viertel möchte das Geld angelegen. Männer (16 Prozent) würden das Geld eher investieren als Frauen (fünf Prozent). 19 Prozent der insgesamt 1.002 Befragten gaben an, ihr Weihnachtsgeld für laufende Lebenshaltungskosten verwenden zu wollen bzw. zur Tilgung von Schulden (18 Prozent). Personen mit einem höheren Haushaltseinkommen geben ihr Weihnachtsgeld laut Studie häufiger für Urlaub und Reisen aus.

Weihnachtsgeld als Hilfe bei finanzieller Belastung

Sechs von zehn Österreicherinnen und Österreichern betrachten das Weihnachtsgeld laut Studie als Hilfe, um mit unerwarteten Ausgaben besser fertig zu werden. 53 Prozent würden durch das Geld ihre finanzielle Belastung verringern und 45 Prozent können sich Geschenke für Familie und Freunde leisten.

Lesen Sie auch Österreichs Einkaufsstraßen im Wandel: Was leere Geschäfte über die Zukunft verraten Die Problematik mit Leerständen im Einzelhandel in Einkaufsstraßen ist vielerorts die gleiche und trifft inzwischen auch gute Lagen.

Die Studie wurde im Oktober 2024 im Auftrag der DenizBank AG durchgeführt. Befragt wurden 1.002 Personen in Österreich im Alter von 16 bis 75 Jahre.