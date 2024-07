Sparpotenzial: Sind das auch heuer die Schnäppchen vom Amazon Prime Day?

Die Amazon Prime Days werben mit Schnäppchengarantie. Das Vergleichsportal Geizhals.at hat sich angeschaut, wo besonders viel gespart werden könnte

Schnäppchenjäger warten schon sehnsüchtig darauf: den Amazon-Prime-Day. Vom 16. bis 17. Juli purzeln beim Onlinehändler Amazon wieder die Preise. Der Preisvergleichsportal Geizhals.at hat eine Analyse der besten Produkte des vergangenen Jahres durchgeführt, um Rückschlüsse auf die diesjährige Rabattaktion zu ermöglichen.

„Angesichts der signifikanten Rabatte bei Amazon-Produkten im letzten Jahr, ist auch heuer mit verstärkten Preisreduktionen bei Unterhaltungselektronik zu rechnen. Mit vergangenen Rabatten von durchschnittlich minus 28 Prozent eignen sich Aktionstage wie der Amazon Prime Day ideal um Amazon-Geräte vergünstigt zu kaufen“, erklärt Mag. Markus Nigl, Vorstandsvorsitzender von Geizhals.at.

Sparpotenzial bei der Technik

Die größten Preisnachlasse gab es demnach im Bereich Technik. Besonders große Rabatte gab es bei

Überwachungskameras (rund 32 Prozent günstiger),

Elektrorasierern (minus 27 Prozent) und

Monoblock-Klimageräte (minus 23 Prozent).

Notebooks besonders günstig

Auch bei Unterhaltungselektronik ließ sich sparen. Besonders bei

Notebooks (Preisnachlass von rund 16 Prozent),

Kopfhörer und Headsets (minus 15 Prozent),

Monitore (minus 13 Prozent),

SSD-Speicher (minus 13 Prozent) und

Fernseher (minus 12 Prozent).

Amazon-Geräte stark rabattiert

Während der Prime Days rabattiert Amazon vor allem die eigenen Geräte. So konnten Konsumentinnen im vergangenen Jahr vor allem beim Kauf von

Fire Tablets (minus 38 Prozent),

Fire TV-Sticks (minus 33 Prozent),

Ring Geräten (minus 24 Prozent),

Kindle e-Book-Reader (minus 23 Prozent und

Amazon Echos (minus 22 Prozent) sparen.

Warnung vor Impulskäufen

„Gerade am Prime Day sollten Impulskäufe vermieden und nicht jedem verlockenden Rabatt Glauben geschenkt werden. Die tatsächliche Einordung eines Prime Day-Angebots kann nur im Kontext seiner Preisgeschichte verstanden werden. In diesem Zusammenhang lohnt sich immer ein prüfender Blick auf einem Preisvergleichsportal. Denn Bestpreise sind nicht zwangsläufig am Prime Day zu finden", resümiert Nigl.

© Geizhals.at ×

Für die Vergleichsanalyse hat Geizhals.at die gesenkten Preise beziehungsweise Angebote unter den 10.000 beliebtesten Produkten auf ihrer Website eine Woche vor dem Prime Day (4. und 5. Juli 2023) mit jenen am Tag selbst (11. und 12. Juli 2023) verglichen.