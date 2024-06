Sprit-Schock im Urlaub: HIER ist Tanken am teuersten

Eine aktuelle Preisanalyse des Vereins "VCÖ – Mobilität mit Zukunft" zeigt rechtzeitig zum Beginn der Urlaubs-Saison, in welchen Ländern die Spritpreise höher bzw. niedriger sind als in Österreich.

Besonders beliebte Urlaubsreiseziele der Österreicher stellen Italien, Frankreich, Griechenland und Deutschland dar. Dort sind laut VCÖ-Analyse die Spritpreise spürbar höher als hierzulande. Ähnliches gilt auch für die Schweiz, Serbien, Belgien, Finnland und die Niederlanden. Niedriger hingegen sind die Spritpreise in osteuropäischen Ländern sowie in Kroatien. Die Mobilitätsorganisation VCÖ weist aber auch darauf hin, dass "durch das eigene Fahrverhalten der Spritverbrauch und damit die Spritkosten deutlich reduziert werden können".

Beliebte Urlaubsländer

In Italien müssen Reisende für eine Tankfüllung von 50 Litern Diesel gut fünf Euro mehr zahlen als in Österreich - bei 50 Litern Eurosuper liegt der Unterschied bei gar zwölf bis 13 Euro. Ganz ähnlich verhält es sich in Frankreich und Griechenland. In Deutschland zahlt man um fast elf Euro mehr, während es in den Niederlanden über 19 Euro sind. Hingegen werden im zweitbeliebtesten Urlaubsland Kroatien für 50 Liter Diesel rund drei Euro weniger als in Österreich berappt, 50 Liter Eurosuper kosten um rund vier Euro weniger.

Innerhalb der EU ist in Dänemark mit fast 101 Euro am meisten für 50 Liter Eurosuper zu zahlen, in Österreich im Schnitt rund 80 Euro und in Bulgarien mit knapp 67 Euro am wenigsten, informiert der VCÖ. 50 Liter Diesel kosten wiederum in Belgien mit über 87 Euro im EU-Vergleich am meisten, in Österreich sind es knapp mehr als 79 Euro und in Malta mit etwas mehr als 60 Euro am wenigsten.

Außerhalb der EU

Außerhalb der EU ist in England der Preis für 50 Liter Eurosuper mit knapp mehr als 101 Euro sowie für 50 Liter Diesel mit 109 Euro deutlich höher als in der EU. In der Schweiz ist für 50 Liter Eurosuper mit 99 Euro um fast 19 Euro mehr zu zahlen als in Österreich und für 50 Liter Diesel um 21 Euro mehr, berichtet der VCÖ. Auch in Serbien und Montenegro ist für Eurosuper und Diesel mehr zu zahlen als in Österreich, in der Türkei wiederum ist der Spritpreis deutlich niedriger.

Preise im Überblick

So viel kostet hier laut VCÖ-Analyse eine 50 Liter Tankfüllung Eurosuper im Vergleich zu Österreich:

Dänemark: 100,90 Euro (+ 20,80 Euro)

Niederlande: 99,50 Euro (+19,35 Euro)

Griechenland: 93,75 Euro (+13,60 Euro)

Italien: 92,20 Euro (+12,10 Euro)

Frankreich: 92,00 Euro (+11,85 Euro)

Finnland: 91,50 Euro (+ 11,35 Euro)

Deutschland: 90,90 Euro (+10,75 Euro)

Irland: 89,25 Euro (+ 9,10 Euro)

Estland: 87,55 Euro (+ 7,40 Euro)

Portugal: 85,40 Euro (+ 5,25 Euro)

Belgien: 84,90 Euro (+4,75 Euro)

Lettland: 82,85 Euro (+ 2,70 Euro)

Spanien: 80,80 Euro (+ 0,60 Euro)

Schweden: 80,25 Euro (+ 0,10 Euro)

ÖSTERREICH: 80,15 Euro

Slowakei: 79,00 Euro (- 1,15 Euro)

Luxemburg: 77,95 Euro (- 2,20 Euro)

Kroatien: 76,25 Euro (- 3,90 Euro)

Tschechische Republik: 76,25 Euro (- 3,90 Euro)

Litauen: 75,40 Euro (- 4,75 Euro)

Ungarn: 75,10 Euro (- 5,10 Euro)

Zypern: 74,55 Euro (- 5,60 Euro)

Slowenien: 74,20 Euro (-5,95 Euro)

Polen: 74,10 Euro (- 6,05 Euro)

Rumänien: 70,40 Euro (- 9,75 Euro)

Malta: 67,00 Euro (-13,15 Euro)

Bulgarien: 66,60 Euro (-13,55 Euro)

Außerhalb der EU:

England: 101,50 Euro (plus 21,35 Euro)

Schweiz: 99,00 Euro (plus 18,85 Euro)

Serbien und Montenegro: 81,00 Euro (plus 18,85 Euro)

Türkei: 58,50 Euro (minus 21,65 Euro)

Quelle: EU-Kommission, VCÖ 2024

VCÖ: In Italien kostet Diesel mehr als in Österreich, in Kroatien weniger

(Preis für Tankfüllung 50 Liter Diesel – in Klammer Differenz zu Österreich)

Belgien: 87,20 Euro (+ 7,70 Euro)

Dänemark: 86,65 Euro (+7,15 Euro)

Finnland: 85,90 Euro (+ 6,40 Euro)

Niederlande: 85,50 Euro (+ 6,00 Euro)

Irland: 84,80 Euro (+ 5,30 Euro)

Italien: 84,70 Euro (+5,20 Euro)

Frankreich: 84,15 Euro (+ 4,65 Euro)

Deutschland: 82,55 Euro (+ 3,05 Euro)

Griechenland: 81,00 Euro (+1,50 Euro)

ÖSTERREICH: 79,50 Euro

Lettland: 79,20 Euro (- 0,30 Euro)

Schweden: 79,10 Euro ( - 0,40 Euro)

Estland: 78,85 Euro (-0,75 Euro)

Portugal: 77,55 Euro (- 1,95 Euro)

Ungarn: 76,60 Euro (- 2,90 Euro)

Kroatien: 76,30 Euro (- 3,20 Euro)

Zypern: 76,30 Euro (- 3,20 Euro)

Luxemburg: 74,45 Euro (- 5,05 Euro)

Polen: 74,10 Euro (- 5,40 Euro)

Slowenien: 74,10 Euro (- 5,40 Euro)

Slowakei: 73,85 Euro (-5,65 Euro)

Spanien: 72,70 Euro (- 6,80 Euro)

Tschechische Republik: 72,60 Euro (- 6,90 Euro)

Litauen: 71,60 Euro (- 7,90 Euro)

Rumänien: 70,75 Euro (- 8,75 Euro)

Bulgarien: 65,30 Euro (-14,20 Euro)

Malta: 60,50 Euro (-19,00 Euro)

Außerhalb der EU:

England: 109,00 Euro (+ 26,50 Euro)

Schweiz: 100,50 Euro (+ 21,00 Euro)

Serbien und Montenegro: 86,00 Euro (+ 6,50 Euro)

Türkei: 58,00 Euro (- 21,50 Euro)

Quelle: EU-Kommission, VCÖ 2024