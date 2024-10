Stadt Salzburg schafft Vergnügungssteuer ab

Die langjährige Forderung von Kulturveranstaltern wurde nun endlich erfüllt. Die Nächtigungsabgabe wird hingegen erhöht.

Der Stadtsenat der Stadt Salzburg hat sich am Montag einstimmig für die Abschaffung der Vergnügungssteuer mit Anfang 2025 ausgesprochen. Bisher mussten Veranstalter von Konzerten, Kabarett, Kleinkunst, Tanz oder Club-Kultur vier Prozent ihrer Karteneinnahmen als kommunale Abgabe abführen. Das sorgte für administrativen Mehraufwand und Kosten. Die Stadt kommt nun einer langjährigen Forderung aus dem Kulturbetrieb nach und verzichtet pro Jahr auf rund 350.000 Euro Einnahmen.

Erhöht wird hingegen die Nächtigungsabgabe: Diese steigt mit Jänner 2025 in der Landeshauptstadt von 1,70 Euro pro Person zunächst auf 1,80 Euro und ab Mai 2025 dann auf 3,00 Euro. Die Maßnahme soll bereits im ersten Jahr rund 2,2 Millionen Euro mehr in das Stadtsäckel spülen. Die Endbeschlüsse zu den Maßnahmen fallen am kommenden Mittwoch im Gemeinderat.