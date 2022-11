StreamTalks startet am 10.11. bei CANAL+

In jeder Folge werden Serien und Filme unter einem anderen Thema besprochen. Im Spotlight stehen nationale und internationale Serien und Filme. Die erste Episode dreht sich um das Thema Starke Frauenfiguren, die zweite Folge widmet sich Königshäusern.

Hilde Dalik, wird wechselnd von verschiedenen Co-Moderator:innen begleitet, die durch ihr Wissen den Diskurs, passend zum Thema erweitern.

Die Co-Moderation in den ersten zwei Folgen übernimmt der beliebte österreichische Kabarettist, Autor und Influencer Michi Buchinger. Gemeinsam mit den Studio Gäst:innen Valerie Huber ("Kitz", „Klammer“) und Yves Jambo ("Sachertorte") geht es in der ersten Episode um das Thema “Starke Frauenpersönlichkeiten” in aktuellen Film- und Serienhighlights.

In der zweiten Episode sind Rudi Roubinek („Wir sind Kaiser“) und Miriam Fussenegger („Alles Finster) zu Gast, die den Hype um Serien und Filme rund um das Thema „Königshäuser“ diskutieren.

In der dritten und vierten Episode übernimmt die Bloggerin und Autorin Christl Clear die Co-Moderation. Die dritte Episode behandelt das Thema „Regionale Krimis“. Zu sehen in der Folge sind Cornelius Obonya und Krimiautorin Daniela Larcher alias Alex Beer.

Bei der vierten Episode dreht sich alles um Remakes & Reboots, bei der die Special Guests Franz Josef Danner („Totenfrau“) und Franco Schedl („Chefredakteur bei film.at“) deren Meinungen und Inputs mitgeben.

Episodenübersicht

Episode 1 – Starke Frauenfiguren (10.11.)

Co-Moderation: Michael Buchinger

Gäst:innen: Yves Jambo, Valerie Huber

Episode 2 – Königshäuser (17.11.)

Co-Moderation: Michael Buchinger

Gäst:innen: Miriam Fussenegger , Rudi Roubinek

Episode 3 – Regionale Krimis (24.11.)

Co-Moderation: Christl Clear

Gäst:innen: Cornelius Obonya, Daniela Larcher (alias Alex Beer)

Episode 4 – Remakes & Reboots (1.12.)

Co-Moderation: Christl Clear

Gäst:innen: Franz Josef Danner, Franco Schedl

Jeweils um 19h45 auf CANAL+ FIRST und in der CANAL+ App