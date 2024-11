Strom: 105-Euro-Zuschuss gibt's nur noch bis Jahresende

Zuschüsse sinken und Fristen laufen ab - bis Jahresende gibt es aber für 150.000 Haushalte noch die Möglichkeit, sich einen 105-Euro-Zuschuss zu sichern.

Mit Juli 2024 wurde der staatliche Stromkostenzuschuss drastisch reduziert. Statt bisher 30 Cent pro Kilowattstunde werden nur noch 15 Cent subventioniert - bis zu einem Jahresverbrauch von 2.900 kWh, wie "finanz.at" berichte. Ab dem 1. Januar 2025 soll der Zuschuss dann ganz entfallen, was bedeutet, dass viele Haushalte mit höheren Stromkosten rechnen müssen.

Der Stromkostenergänzungszuschuss, auch SKEZ genannt, kann also nur noch bis Ende des Jahres beantragt werden. Haushalte mit mehr als drei Personen erhalten dadurch bis zu 105 Euro pro Person zusätzlich, was insgesamt rund 150.000 Haushalten betrifft. Bislang wurden rund 60 Prozent der Fälle automatisch bearbeitet, währende etliche Haushalte noch einen Antrag stellen müssen, um die Unterstützung zu erhalten. Die Frist dafür endet am 31. Dezember 2024. Die Auszahlung der 105 Euro ist bislang in vier Tranchen erfolgt:

Tranche 1: Dezember 2022 - Juni 2023: 61,25 Euro/Person

Tranche 2: Juli 2023 - Dezember 2023: 52,50 Euro/Person

Tranche 3: Januar 2024 - Juni 2024: 52,50 Euro/Person

Tranche 4: Juli 2024 - Dezember 2024 - Euro/Person

Menschen, die von unrechtmäßigen Preiserhöhungen durch den Verbund im Jahr 2022 betroffen waren, haben noch bis zum 11. November 2024 Zeit, sich beim VKI (kostenlos) anzumelden, um bis zu 90 Euro zurückzufordern. Die Anmeldung für diese Rückzahlung kann online erfolgen. Sie ist notwendig für eine Überprüfung auf Basis eines OGH-Urteils. Insgesamt wurden bis jetzt bereits 88,6 Millionen Euro als Stromkostenergänzungszuschuss ausgezahlt.