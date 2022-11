Schon über 7 Euro: Preis-Schock beim Punschstand

Die Rekord-Inflation wirkt sich auch auf die Christkindlmärkte aus.

Wien. Die enorme Teuerungswelle macht leider auch vor den Adventmärkten nicht halt.

Lokalaugenschein. Für einen Spezial-Punsch muss man bereits an einigen Märkten (etwa am Spittelberg in Wien, öffnete gestern) schon 7,50 Euro ausgeben. Die preiswerteste Variante kostet ebenda 4,20 Euro. Die Steigerung beträgt in diesem Fall knapp mehr als 5 Prozent.

12 % mehr. Stärker fällt da schon die Teuerung in Schönbrunn (öffnet am kommenden Samstag) aus: von 4 Euro auf 4,50. Das ist ein Plus von 12,5 Prozent.

Die Begründung für die saftigen Erhöhungen: Alkohol und Früchte sind im Jahresvergleich viel teurer geworden. Auch die Stand-Miete wurde angehoben. Hauptursache ist die Energie: Für Gas zahlen wir alle heuer um 113 Prozent mehr als im Vorjahr, Strom ist immerhin um 37 Prozent teurer.