Das Golden Nugget PR Team rund um Gründerin Sylvia Bauer ist zuständig für PR, Presseevents und Kommunikationskampagnen für BBQ-Weltmarktführer Weber Stephen in Österreich.

Weber ist Weltmarktführer für Grills und stetiger Innovationstreiber auf dem Markt. Unsere Erfahrung zeigt, dass in der PR die Marktkenntnis und die Begeisterung für die Marke ausschlaggebend sind. Die Ergebnisse von Sylvia Bauer und ihrem Team zeigen ganz klar, dass Qualität vor Quantität geht und die Zusammenarbeit mit einer lokalen Agentur gerade für globale Brands die richtige Wahl ist”, sagt Jan Redeker, Marketing-Director DACHRegion von Weber.

Präsenz- und Netzwerkstärkung

Mit der Etat-Übernahme verfolgen beide Unternehmen die Stärkung der medialen Präsenz und des Netzwerkes für die BBQ-Brand am heimischen Markt. „Die Menschen hinter Weber stecken mit ihrem ganz besonderen Spirit rund um das Grillen an: Diese Leidenschaft fürs Produkt, die Marke und den Weber Way Of Grilling sind nicht nur vorm heißen Rost zu spüren, sondern bilden auch das Herzstück unserer PR-Strategie. Wir wollen die Menschen zusammenbringen, inspirieren und gemeinsame Momente schaffen“, so Bauer.

© Golden Nugget PR Sylvia Bauer (Gründerin PR-Agentur Golden Nugget) ×

Dafür forciert die Wiener Jungagentur die klassische PR-Arbeit ebenso wie Live-Events und crossmediale Kommunikationskampagnen rund um die Erlebniswelten von Weber. „In Zusammenarbeit mit einem innovativen Marktführer wie Weber können wir unsere Stärken voll ausspielen. Gemeinsam werden wir die breite Vielfalt der Marke nach außen hin unterstützen und ihrer Innovation zu noch stärkerer Sichtbarkeit verhelfen”, sagt Bauer.

Gelungener Auftakt

Dem Status Quo am Grill-Markt immer einen Schritt voraus: Zum Start in das heurige Grill-Jahr etwa präsentierte Weber den neuen Elektrogrill „Lumin“, dessen 5-in-1 Funktionalität fürs Angrillen, Räuchern und Dämpfen den Grill-Markt im urbanen Raum revolutioniert. Parallel dazu liegen neue Bücher wie „Weber’s Grillen am Balkon“ in den Regalen, sehen lassen sich auch die Trends rund ums Plancha-Grillen.

Bauers Agentur übernahm den Etat mit dem aktuellen Geschäftsjahr. Neben Weber setzen seit der Gründung zahlreiche weitere namhafte Marken aus dem österreichischen und internationalen Retail-Markt mit Kulinarik-Schwerpunkt auf ihre Expertise.

Über Golden Nugget PR

Sylvia Bauer ist PR-Unternehmerin und Gründerin der Wiener PR-Agentur Golden Nugget Communications. Die Agentur ist auf Produkt- und Veranstaltungs-PR sowie CEO-Positionierung spezialisiert. Sylvia Bauer arbeitet mit national sowie international namhaften Retail-Unternehmen im Premium-Segment für Kulinarik und Lifestyle zusammen.

Unternehmen wie etwa der Weltmarktführer für den Grill- und BBQ-Markt Weber Stephen, die Traditionsmühle Fini’s Feinstes und der internationale Marktführer für neuseeländische Mānuka-Honige „Mānuka Health“ vertrauen auf ihre Expertise. Unternehmen im Bereich Employer Branding, Karriere und HR reihen sich ein.

Ihre Strategien konzentrieren sich auf den österreichischen Markt, gemeinsam mit etablierten Partneragenturen setzt sie ihre PR-Strategien auch in Deutschland und Osteuropa um. Bauer gründete ihr PR-Unternehmen 2021, nachdem sie rund sieben Jahre für PR-Agenturen und Retail-Unternehmen tätig war.