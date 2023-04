Kompetente Onlinewerbung

Die niederösterreichische NDA GmbH feierte vor kurzem ihr 5-jähriges Jubiläumsfest. Die auf Onlinewerbung spezialisierte Agentur zelebrierte ausgiebig mit Mitarbeiter*innen, Kunden und Partnern am neuen Agentursitz in Wiener Neustadt.

Die NDA hat definitiv Grund zu feiern, denn mit ihren über 20 Mitarbeiter*innen und einem Umsatz von rund 1,5 Millionen EUR zählt sie zu einer der größten Agenturen Niederösterreichs.

Onlinewerbung mit Erfahrung, Transparenz und Analyse

2018 gründete der Wiener Neustädter Ing. Andreas Kraus, Msc. die NDA. Kraus absolvierte die hiesige Theresianische Militärakademie und kennt daher die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen von inhabergeführten KMUs unterschiedlicher Branchen. Gemeinsam mit seinem Team gelang es ihm eine erfolgreiche Online Marketing Agentur aufzubauen, die definitiv positive Unterscheidungsmerkmale aufweist. Dazu gehören Kundenverträge ganz ohne Vertragsbindung, eigene Entwicklung von Inhouse-Lösungen rund um Shop Funktionen und Softwareprodukte, sowie eine fundierte Analyse und strukturierte Umsetzung von Marketingmaßnahmen.

Die Expertise der NDA-Agentur hilft Geschäftsführer*innen und Marketingabteilungen die richtigen Entscheidungen im Online-Marketing zu treffen. Des Weiteren liefert die NDA dank 24/7 Verfügbarkeit, voller Transparenz und Kostengarantie die Ressourcen, die es braucht.

© NDA | Gründer Andreas Kraus ×

Das großartige Team der NDA

Jeder Erfolg ist nur so gut wie das Team dahinter. Der Unternehmensgründer Andreas Kraus setzte daher schon früh auf hervorragende Mitarbeiter*innen und Führungskräfte. Andreas Treitl, Msc., zum Beispiel, ist schon von Beginn an dabei. Er ist eine der tragenden Säulen des Unternehmens und hat dank seinem Abschluss an der örtlichen Fachhochschule viel Erfahrung und Know-How aus der IT-Branche.

Die Strategieentwicklung und Heranführung der Kampagnensteuerung wurden maßgeblich durch Sophie Scharl, BA, Absolventin im Bereich Kommunikation, geprägt. Sie bringt viel Erfahrung aus einer international tätigen mittelgroßen Agentur mit, die sie erfolgreich in das Unternehmen einbringen konnte.

Im Jahr 2022 wurde der vierte Gesellschafter neben Treitl, Scharl und Kraus in die Gesellschaft geholt und die NDA Holding GmbH gegründet. Mit dem neuen Gesellschafter Markus Hagmüller, einem langjährigen Partner, wurde der Geschäftsbereich der Produktion und Grafik verfeinert und das Management-Team komplettiert.

© NDA | NDA-Management: v.l.n.r. Andreas Treitl, Markus Hagmüller, Sophie Scharl, Andreas Kraus ×

Über 20 Mitarbeiter*innen hat die NDA GmbH zum jetzigen Zeitpunkt und liefert unter anderem State-of-the-Art Online Marketing- und Web-Lösungen, strategische Beratung und effektive Kampagnenführung.

„Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter*innen und Wegbegleiter, die uns über fünf Jahre begleitet haben und den tollen Erfolg der NDA durch ihren Einsatz und ihren einzigarten Kundenzugang ermöglichen“, so Gründer Andreas Kraus.