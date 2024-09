× DOTS-Aus in Wien - dafür kommt Dubai

Am Wochenende schloss Martin Ho sein letztes Dots-Restaurant auf der Wiener Mariahilferstraße und hat dennoch große Pläne

Fans und Freunde der asiatischen Küche trauern um das letzte Dots-Restaurant, das am Samstag auf der Mariahilfer Straße seine Pforten geschlossen hat. Diverse Anzeigen ehemaliger Mitarbeiter bei der AK will Ho über seinen Pressesprecher nicht kommentieren. Medienberichten zufolge sollen zahlreiche Gehälter nicht bezahlt worden sein. „Erstaunlich, wie gut die linken Zecken getaktet sind. Genau zum Wahlkampfauftakt kommen sie“, so Ho in einem Statement zu oe24.

Pleite sei Ho jedenfalls nicht. Die Schließung der Wien-Standorte des Dots ist laut Ho eine Vorbereitung seiner Expansion nach Dubai, wo er gegen Ende November die Eröffnung des „Dots DXB“ anpeilt. oe24 liegen die Designstudien von Künstler Michel Comte vor und man darf auf großes hoffen.

Edel und vom Feinsten, wie es auch schon in Wien der Fall war, soll der neue Gourmet-Tempel in Dubai erstrahlen. „Der Fokus liegt aktuell zur Gänze auf der Internationalisierung und der bevorstehenden Eröffnung in Dubai“, erklärt Ho seine Beweggründe.

Ganz will der Gastronom Wien aber doch nicht den Rücken kehren. Das am Wochenende geschlossene Dots Establishment soll – nach der Dubai-Eröffnung – im neuen internationalen Design-Konzept einen neuen Standort in der Wiener Innenstadt beziehen. Das alte Lokal auf der Mariahilfer Straße wird jetzt bis Ende Oktober umgebaut und bekommt abseits der Kernmarke „Dots“ ein neues mediterranes Konzept.