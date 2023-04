Ferrari bringt 15 neue Modelle

Der italienische Luxusautobauer Ferrari will bis 2026 in Summe 15 neue Modelle auf den Markt bringen.

Zugleich setzt das Unternehmen seinen Plan zur Elektrifizierung und zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2030 fort, betonte der Vorstandsvorsitzende von Ferrari, Benedetto Vigna, auf der Aktionärsversammlung in Turin am Freitag: "Wir wollen die innovativste Luxusmarke der Welt werden."

"Wir passen unsere Produktpalette an, um einzigartig zu sein. Aus industrieller Sicht wird dies erreicht, indem wir die Innovation durch unsere ausgewählten Partnerschaften vorantreiben, während wir unsere Kernkomponenten weiterhin selbst herstellen werden, so wie es Ferrari schon immer getan hat, wie zum Beispiel den Elektromotor", so Vigna.

Ferrari hat das Jahr 2022 mit einem Rekordgewinn von 833 Mio. Euro abgeschlossen, was einem Plus von 13 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Der Umsatz stieg um 19,3 Prozent auf 5 Mrd. Euro. 13.221 Autos wurden abgesetzt, das war ein Plus von 18,5 Prozent gegenüber 2021.