Gratis-Getränke bei McDonald‘s für Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte sind nach wie vor rund um die Uhr im Einsatz. McDonalds bietet jetzt eine Gratis-Aktion auf Getränke für Uniformierte an.

"Danke an alle Einsatzkräfte, die gegen die Regenmassen unermüdlich im Einsatz sind!", schreibt McDonalds am Dienstag.

"Um unsere Unterstützung zu zeigen bieten wir allen Einsatzkräften in Uniform ausgewählte GRATIS Getränke in unseren Restaurants an. Bleibt sicher!"

Um ihre Unterstützung zu zeigen, bieten Coca-Cola und McDonalds Österreich allen Einsatzkräften in Uniform kostenlose Getränke in den österreichischen McDonald’s Restaurants an – dazu gehören Soft Drinks, Mineralwasser sowie Tee und Kaffee.

Gültig bis Sonntag

Die Aktion gilt bis Sonntag, solange der Vorrat reicht. Ausgenommen sind Bier, Red Bull, Apfel- und Orangensaft.