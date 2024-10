Größter Immo-Deal des Jahres: Mehr als 100 Mio. € für Kärntner-Ring-Hof in Wien

JP Immobilien, seit rund 30 Jahren einer der großen Player auf dem Wiener Immobilienmarkt, hat den Kärntner-Ring-Hof im Zentrum Wiens von der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft erworben.

Der Kauf des Kärntner-Ring-Hof im Zentrum Wiens markiert den bisher größten Immobiliendeal des Jahres 2024 in Österreich - und zwar mit einem Gesamtkaufpreis von über Ꞓ 100 Millionen. Die Übernahme wird noch in diesem Jahr erfolgen.

Erstklassige Lage in Wien

Das Gebäude, das 1993 nach dem Brand und Abbruch des Steyr-Gebäudes errichtet wurde, befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Wiener Staatsoper direkt an der Wiener Ringstraße gelegen und ist damit in einer der erstklassigsten Lagen Wiens angesiedelt.

„High-Street“-Konzept geplant

In den kommenden 14 Monaten wird JP Immobilien umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchführen, um dem markanten Ringstraßen-Objekt ein frisches, zeitgemäßes Konzept zu verleihen. Geplant ist, das „High-Street“-Konzept, also zukünftig ausschließlich straßenseitige Zugänge zu den einzelnen Shops, beizubehalten.

Akhavan und Jelitzka, Eigentümer JP Immobilien, freuen sich auf das Projekt © JP Immobilien ×

Das sagen die Käufer

„Wir freuen uns, mit dem Kärntner-Ring-Hof unser Portfolio im Bereich Shopping und Gastronomie zu erweitern, aber auch wie gewohnt erstklassige Wohn- und Büroflächen zu schaffen “, erklären Reza Akhavan und Daniel Jelitzka, die Geschäftsführer von JP Immobilien. „ Unser Ziel ist es, die Vielfalt und Lebensqualität in diesem zentralen Stadtgebiet mithilfe des Projekts nachhaltig zu steigern .“

Die Transaktion wurde von CBRE und von rechtlicher Seite über HSOA Rechtsanwälte und ONZ & Partner Rechtsanwälte, ebenso wie Bank Austria, begleitet.

Mit rund 30 Jahren Erfahrung im Bereich Zinshausentwicklung, sowie im nationalen und internationalen Hospitality-Sektor, hat JP Immobilien die notwendige Expertise, um das Potenzial des Kärntner-Ring-Hofes voll auszuschöpfen.