Intersport erwartet für Geschäftsjahr 2021/22 ein Viertel mehr Umsatz

Der Sportartikelhändler Intersport hat dank eines erfreulichen Wintergeschäfts ein gutes Jahr hinter sich.

Für das Ende September endende Geschäftsjahr 2021/22 rechnet das Unternehmen mit rund einem Viertel mehr Umsatz bzw. einer Steigerung von 503 Mio. auf 631 Mio. Euro. Gut entwickelt habe sich der Bereich Ski-Alpin mit einem Umsatzplus von 6,9 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019/20.

Auch im Bereich Touren gab es ein Umsatzplus von 7 Prozent. "Das Wintergeschäft hat sich dank geringerer Reiseeinschränkungen sehr zufriedenstellend entwickelt und erinnert an Zeiten, in denen der Winter der Umsatztreiber im Sporthandel war", so Intersport-Geschäftsführer Thomas Schmitz. Auch für die kommende Wintersaison hofft Schmitz auf ein gutes Geschäft.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden zwei neue Standorte in Österreich eröffnet, einer in Salzburg-Alpenstraße und einer in Oberwart. Zudem wurden neue Flagshipstores in Budapest sowie in Bratislava eröffnet. In Ungarn kommt Intersport damit auf 14 Standorte, in der Slowakei auf 38 Standorte. Zudem ist der Konzern in Tschechien mit 38 Standorten vertreten.

In Österreich hat Intersport insgesamt 280 Standorte und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter.