Kult-Lokal "Mole West" ist nach Sanierungsverfahren gerettet

Gläubiger stimmten 20 Prozent Einmalquote zu - Betreiber der "Mole West" plant konzeptionelle Neuausrichtung

Das Sanierungsverfahren der „Mole West“-Betreibergesellschaft, der Gruze, Mayer & Co. Immobilien GmbH & Co KG, wurde am heutigen Tage erfolgreich abgeschlossen. Der Sanierungsplan mit einer Quote von 20% wurde von den Gläubigern mit großer Mehrheit angenommen. Die Sanierungsplanquote in Höhe von rund 600.000 Euro wird von der Gruze, Mayer & Co. Immobilien GmbH & Co KG als einmalige Barzahlung bis zum 31.01.2025 erlegt.

Zusätzlich wird die Gruze, Mayer & Co. Immobilien GmbH & Co KG umfangreiche Investitionen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro tätigen, um die technische Ausstattung sowie das optische Erscheinungsbild der „Mole West“ auf den neuesten Stand zu bringen. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen wird nach der kommenden Sommersaison 2025 - in der die „Mole West“ ganz normal geöffnet sein wird - im Zeitraum von Herbst 2025 bis Frühjahr 2026 erfolgen. Im Rahmen der darauffolgenden Neueröffnung im Sommer 2026 wird es auch eine konzeptionelle Neuausrichtung der „Mole West“ geben. Weitere Informationen hierzu wird die Gruze, Mayer & Co. Immobilien GmbH & Co KG im Frühjahr 2025 bekanntgeben.

© APA/HANS KLAUS TECHT ×

Hierzu der gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter Dr. Felix Stortecky: Durch das nunmehr erfolgreich abgeschlossene Sanierungsverfahren ist die Zukunft der „Mole West“, einem der namhaftesten regionalen Leitbetriebe am Neusiedlersee und in ganz Ostösterreich, sichergestellt. Ich möchte mich bei den Gesellschaftern für die wirtschaftliche Unterstützung recht herzlich bedanken, die dies erst möglich gemacht hat