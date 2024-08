Momentum: „Übergewinne“ der Austro-Banken im Visier

Banken cashten 3,4 Milliarden Gewinn bis März. Think Tank will sie jetzt extra besteuern.

Österreichische Banken haben im ersten Quartal 2024 rund 3,4 Mrd. Euro verdient, verwies das gewerkschaftsnahe Momentum Institut auf Daten der österreichischen Nationalbank.

"Zu viel Gewinn"

Demnach erzielten die Banken mehr Gewinn als im Vorjahreszeitraum sowie mehr als doppelt so viel wie im langjährigen Durchschnitt – „zu viel“, meint das Institut.

Lukratives Zins-Geschäft

Auch die Halbjahresergebnisse von Bank Austria, BAWAG und Erste Group zeigen hohe Gewinne. Momentum will die höheren Gewinne besteuern und so das staatliche Schuldenloch zumindest teilweise stopfen. In der Wirtschaftswissenschaft gibt es freilich keinen Begriff wie „Übergewinn“.

Dass die Banken aufgrund der hohen Zinsen aktuell gut abschneiden ist klar. Die Nullzinsphase war Gift für die Kreditinstitute.