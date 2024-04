× ÖBB-Bilanz 2023: Mehr Menschen denn je fahren in Österreich mit der Bahn

494 Millionen Fahrgäste waren 2023 mit Bahn oder Bus unterwegs. Das ÖBB-Ergebnis vor Steuern liegt bei 112 Mio. Euro

Die ÖBB haben sich trotz Energiekrise, hoher Inflation und Wirtschaftsabschwung im Geschäftsjahr 2023 wirtschaftlich gut behaupten können.

Rekord-Zahl an Fahrgästen

Hauptverantwortlich für das gute Ergebnis ist die positive Fahrgastentwicklung: Knapp 494 Mio. Menschen sind im vergangenen Jahr mit dem Zug bzw. mit dem Bus gefahren, 10,5 % mehr als 2022 und mehr als je zuvor.

Solides Plus erwirtschaftet

Insgesamt konnte der ÖBB Konzern im Jahr 2023 ein solides Plus erwirtschaften - das Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt 111,6 Mio. Euro. Es liegt um 42,2 % unter 2022 (193,2 Mio. Euro), wobei das Ergebnis aufgrund eines Sondereffekts im Jahr 2022 schwer vergleichbar ist.

ÖBB CEO Andreas Matthä: „Es ist uns gelungen, trotz der wirtschaftlich herausfordernden Situation ein stabiles Plus zu erarbeiten. Das verdanken wir nicht zuletzt unseren Fahrgästen. In Österreich sind noch nie so viele Menschen mit der Bahn gefahren. Ich freue mich sehr über diesen Zustrom und Zuspruch.“