Spusu wird Teampartner bei Österreichs ältestem Fußballverein

Das blau-gelbe Sponsoren Netzwerk wächst. Mit dem bekannten Mobilfunkanbieter spusu kann Österreichs ältester Fußballverein First Vienna FC 1894 einen neuen und attraktiven Teampartner in Wien-Döbling begrüßen.

Der österreichische Mobilfunkanbieter spusu und die Vienna gehen künftig gemeinsame Wege. spusu bietet günstige Internet Tarife an, TV-Pakete bis hin zu neuesten Smartphones und Internetroutern. Auch in der österreichischen Sportwelt ist spusu alles andere als unbekannt. So ist beispielsweise Vienna-Legende Hans Krankl eines der bekanntesten Werbegesichter des blau-gelben Neo-Teampartners.

Von Links nach rechts: Christoph Schmidt (IMMOunited GmbH), Franz Pichler (spusu), Constantin Orel (First Vienna FC 1894), Roland Schmid (First Vienna FC 1894). © spusu ×

Die Stimmen zur Partnerschaft

Franz Pichler (Geschäftsführer spusu) zur Partnerschaft mit dem First Vienna FC 1894: „Die Vienna ist ein Verein mit einer großen Historie und Tradition sowie ambitionierten Zielen. Außerdem bietet die Naturarena Hohe Warte eine ganz besondere Atmosphäre. Wir freuen uns, Österreichs ältesten Fußballverein als Teampartner ab der kommenden Saison zu unterstützen!“

"Wir haben bei der Vienna große Ziele. Diese Ziele können allerdings nur mit starken Partnern an unserer Seite erreicht werden. Es freut mich wirklich sehr, Franz Pichler mit spusu für die Vienna Family begeistern zu können. Gemeinsam wollen wir den Weg in Richtung ADMIRAL Bundesliga meistern“, so Roland Schmid (Vizepräsident First Vienna FC 1894).