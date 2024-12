Vom Hoch ins Tief: Kommt es jetzt zum Bitcoin-Crash?

Bitcoin erleidet Rücksetzer nach Höchststand: Marktgewinne und Risiken für die Kryptowährung.

Nachdem Bitcoin (BTC) zuletzt die historische Marke von 100.000 US-Dollar (95.000 Euro) erreichte, brach die Krypto-Währung in den letzten 24 Stunden um rund 3 Prozent ein. Analysten schlagen daher Alarm und befürchten gar einen weiteren Abfall bis zu 90.000 US-Dollar. Aktuell konsolidiert sich der Bitcoin-Kurs bei rund 97.000 US-Dollar - laut Anlegern eine entscheidende Phase.

Robert Kiyosaki, Bestsellerautor und Gründer der "Rich-Dad-Bewegung", sieht in der aktuellen Marktkorrektur eine günstige Gelegenheit, in Bitcoin, Gold und Silber zu investieren. In einem Interview mit Cointelegraph betonte er, dass solche Phasen historisch gesehen langfristige Wachstumschancen bieten. Der Krypto-Experte Lark Davis teilt hingegen die Ansicht, dass der "beste Teil des Bullenmarkts noch bevorsteht" und rät Anlegern, sich in Geduld zu üben. Ihm nach gehören Korrekturen zu jedem Krypto-Zyklus - langfristige Halter würden dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, was die Marktdynamik verändere.

Während die kurzfristigen Investoren den Bitcoin-Markt dominieren, zeigen langfristige Halter also eine abnehmende Bereitschaft, ihre Bestände zu bewegen. MicroStrategy hat zuletzt neuerlich 21.550 BTC für rund 2,1 Milliarden US-Dollar erworben. CEO Michael Saylor bekräftigte seine langfristige Haltung gegenüber Bitcoin und kündigte an, selbst bei einem Preis von 1 Million US-Dollar weiterhin zu kaufen. Und Experten wie Mark Yusko prognostizieren für 2025 eine Fortsetzung des Bitcoin-Zyklus mit möglichen Kurssteigerungen auf bis zu 150.000 US-Dollar, was Bitcoin als bevorzugtes Investment im Kryptowährungsmarkt stärken wird.