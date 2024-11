Vor Wahlabend: Achterbahnfahrt für Trumps "Meme-Aktie"

Trump Media ist vom Ausgang des Wahlkampfs abhängiger als viele andere amerikanische Unternehmen.

Die US-Wahlen bringen bekanntlich nicht nur politische, sondern auch finanzielle Auswirkungen mit sich. So steht auch die Trump Media & Technology Group (TMTG) im Fokus, deren Kurs vielen als Indikator für den Wahlausgang dient. Mit ihrer Hilfe wetten Anleger auf einen Sieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Mit der eigenen Social-Media-App "Truth Social" reagierte Trump auf seine Sperre bei Twitter nach dem Kapitol-Sturm im Jahr 2021. Trotz der hohen Marktkapitalisierung von über sieben Milliarden Dollar bleibt der wirtschaftliche Erfolg der Plattform überschaubar.

Wie "t3n" berichtete, hat Trumps "Meme-Aktie" in den letzten zwölf Monaten extreme Schwankungen durchlebt. Nach dem Attentatsversuch im Juli erlebte die Aktie einen starken Anstieg, doch als Kamala Harris als demokratische Kandidatin ins Rennen ging, fiel der Kurs wieder dramatisch. Ende September lag der Kurs bei nur 11,75 Dollar, während sie im Oktober ihren Höchststand von 54,68 Dollar erreichte.

Trump hält 57 Prozent der Anteile an TMTG. Ein Wahlsieg könnte den Aktienkurs kurzfristig ankurbeln, während eine Niederlage direkte Auswirkungen auf Trumps finanziellen Status haben könnte. Der Ausgang der Wahl wird somit nicht nur das politische, sondern auch das wirtschaftliche Klima in den USA maßgeblich beeinflussen. Übrigens: Die Trump-Aktie wird im Volksmund auch "Meme-Aktie" genannt, weil sich ihr Kurs auch an den Werbeeinnahmen der Plattform orientiert.