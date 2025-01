Wahlkampf in Wien: Firmen und Agenturen laufen auf Hochtouren

Der Run auf Wahlplakate und passende Slogans für die Wien-Wahl hat begonnen.

Der neue Termin für die Wien-Wahl hat Österreichs Bundeshauptstadt frühzeitig ins Wahl-Fieber befördert. Auch wenn dieses für die Wähler erst ab Mitte März sichtbar ist, wenn die ersten Plakate aufgehängt werden, laufen die Vorbereitungen im Hintergrund auf Hochtouren.

So hat die Druckerei Gerin bereits mit der Produktion von entsprechenden Wahlkampfmaterialien begonnen, wie der ORF berichtete. Laut Geschäftsführer Michael Braun wurden bereits große Mengen an Papier, Farbe und Druckplatten bestellt. Erste Anfragen von Parteien seien bereits eingegangen, nun werde mit weiteren Parteien über Aufträge gesprochen.

Ab März wird in drei Tranchen gedruckt, wobei insgesamt 12.000 Plakate geplant sind – deutlich weniger als bei früheren Wahlen. "Die Auflagen waren wesentlich höher. Und jetzt wird der Großteil in Social Media gesteckt. Es wird nicht mehr alles auf dem Plakat wiedergegeben", so Braun.

Kurzfristige Auftragserteilung

Interessanterweise erfolgen viele Wahlkampfaufträge kurzfristig. Werbeexperte Mariusz Demner erklärte, dass in Österreich oft erst kurz vor der Wahl Werbeagenturen kontaktiert werden, um Wahlkampagnen zu entwickeln. Strategie und Planung spielen dabei eine geringe Rolle. Dennoch seien Wahlslogans nach wie vor ein zentraler Bestandteil, um die Wähler zu überzeugen.

Die relativ kurze Vorlaufzeit für die Wien-Wahl sorgt auch für einen Vorteil für heimische Händler. Importierte Werbeartikel aus Asien benötigen mehrere Monate Lieferzeit, während Produkte aus Europa schneller verfügbar sind. "Klassiker sind auf jeden Fall Kugelschreiber, Gummibärli, Feuerzeuge", meinte Max Kornfeld von der Werbeartikelfirma Spürsinn.