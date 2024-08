Wegen schwacher Leistungen: 1300 Mitarbeiter sollen gefeuert werden

Goldman Sachs will sich einem Zeitungsbericht zufolge weltweit von mehr als 1300 Angestellten trennen.

Die Entlassungen seien im Rahmen eines jährlichen Überprüfungsprozesses geplant, bei dem leistungsschwache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Team genommen würden, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Drei bis vier Prozent abbauen

Die Investmentbank mit Sitz in New York City werde wahrscheinlich zwischen drei und vier Prozent ihrer Belegschaft in verschiedenen Abteilungen abbauen. Die Entlassungen hätten bereits begonnen und würden bis zum Herbst dauern. Bei Goldman Sachs war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.