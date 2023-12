Die allgemeine Teuerung wirkt sich auch auf die Advents-Zeit und all ihre Bräuche aus.

19 Tage sind es noch bis Weihnachten. Die Vorbereitungen laufen in vielen Haushalten bereits auf Hochtouren. Was überall noch fehlt ist der Weihnachtsbaum. Verkaufsstart ist etwa in OÖ, Salzburg, Kärnten und Tirol am 8. Dezember, in der Steiermark am 10. Dezember. In Wien und NÖ sperren die Stände traditionell am 12. Dezember auf.

1,1 Millionen Bäume aus NÖ

Christbäume sind „Big Business“. Alleine in Niederösterreich werden 1,1 Millionen Bäume geerntet. 1.000 Personen sind bei Ernte und Verkauf in den Christbaumkulturen tätig. Mit ihrer Arbeit sorgen sie für rund 22 Millionen Euro an Wertschöpfung für Niederösterreich.

Steigende Kosten pro Laufmeter

Aufgrund der Teuerung stöhnen auch die Christbaum-Bauern unter höheren Produktions- und Transportkosten. Es kommt also heuer zu Preissteigerungen zumindest in NÖ. Die Durchschnittspreise bei Tannen liegen zwischen 15 und 39 Euro pro Laufmeter. Im vergangenen Jahr musste man für Tannen „nur“ 10-35 Euro pro Laufmeter bezahlen.

In der Steiermark will man die Preise nur ganz leicht anpassen. Ein Laufmeter soll hier auf 25 Euro kommen.

Gekauft wird immer früher

Die meisten holen sich ihren Christbaum übrigen drei tage vor dem Fest ins Haus. Aber einen neuen Trend merken die Verkäufer: Viele Menschen wollen schon früher einen Baum daheim aufstellen. Die Begründung: Sie fahren nach dem Fest auf Urlaub, wollen den Anblick aber trotzdem möglichst lange genießen.