WhatsApp: Ab Dezember wird Funktion kostenpflichtig

Viel-Nutzer werden künftig zur Kassa gebeten: Der Speicherplatz auf WhatsApp wird für Android-Nutzer begrenzt.

Bis jetzt ging es kostenlos. Wer seine Chats, Fotos, Videos auf WhatsApp (gehört zum Facebook-Konzern Meta von Marc Zuckerberg) sichern wollte, nutzt einen Cloud-Dienst. Bisher war das für Android-Nutzer ohne Gebühr.

Über dem Limit muss man zahlen

Was sich ändert: Der Speicherplatz auf Google Drive wird begrenzt. Wer also über ein Limit kommt, muss zahlen. Die Änderung gilt ab Dezember für Beta-Nutzer. In den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres kommt die Begrenzung auch für alle anderen Android-User.

Marc Zuckerberg - Meta-Chef. © APA/AFP/AMY OSBORNE (Montage) ×

Löschen als Ausweg

Ausweg: Man löscht Daten, die man nicht mehr braucht. Schwierig: Wer durchforstet Hunderte Fotos und Daten von Freunden, Verwandten, etc.?

15 Gigabyte gratis

Die Fakten: Kostenlos bleiben 15 Gigabyte weiterhin. Wer mehr will oder braucht, kann weitere 100 Gigabyte freischalten – kostet 1,99 Euro pro Monat.

iPhone-Besitzer kennen das schon. Auch hie waren die ersten 5 Gigabyte gratis, was auf der iCloud drüber geht, muss bezahlt werden.